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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 27 October 2026 (08:05 IST)

'ഔഷധി'യുടെ ചെലവില്‍ സൗന്ദര്യ ചികിത്സ; മുന്‍ ചെയര്‍പേഴ്സനെതിരെ മന്ത്രി

Beauty treatment
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Tue, 27 Oct 2026 (08:08 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: ഔഷധി (ദി ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കേരള ലിമിറ്റഡ്) മുന്‍ ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍ ശോഭന ജോര്‍ജ്  ചെമ്പരത്തി മൊട്ടുകള്‍, കോഴിമുട്ട, നാരങ്ങാനീര് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ അനധികൃത സൗന്ദര്യ ചികിത്സകളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ. മുരളീധരന്‍ നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി ആണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചത്. വി.പി. സജേന്ദ്രന്‍ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി ഈ വിഷയത്തില്‍ ഇതുവരെ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
 
ചെയര്‍പേഴ്സണ് സൗജന്യ ചികിത്സയ്ക്ക് അര്‍ഹതയില്ലാതിരിക്കുമ്പോഴും ആയുര്‍വേദ പഞ്ചകര്‍മ്മ ആശുപത്രിയില്‍ സൗന്ദര്യവര്‍ദ്ധക ചികിത്സകള്‍ (ബ്യൂട്ടി ട്രീറ്റ്മെന്റ്) ലഭ്യമാകാതിരിക്കുമ്പോഴും ആണ് മുട്ടകളും പൂമൊട്ടുകളും ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഈ ചികിത്സ നടന്നത്. ഒരു ആഭ്യന്തര അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ഈ പ്രക്രിയയ്ക്കായി ദിവസവും കിലോക്കണക്കിന് ചെമ്പരത്തി മൊട്ടുകളും 300 കോഴിമുട്ടകളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഔഷധിയുടെ പഞ്ചകര്‍മ്മ ആശുപത്രിയിലെ ഒരു ഡീലക്‌സ് എ.സി. മുറിയില്‍ വെച്ച് നടത്തിയ ഈ ചികിത്സകള്‍ക്കായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫണ്ടും ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സേവനവും ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുന്‍ എല്‍.ഡി.എഫ്. സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തിലിരുന്ന കാലയളവിലാണ് ഈ സൗന്ദര്യവര്‍ദ്ധക ചികിത്സകള്‍ നടന്നത്. അക്കാലത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി ഔഷധിയുടെ ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍ ആയിരുന്നു.
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ശ്രീനു എസ്
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