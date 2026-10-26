കണ്ണൂരിലെ കന്നവത്ത് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളില് ബോംബ് സ്ഫോടനം; ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസിന് സമീപമുള്ള കെട്ടിടത്തിന് കേടുപാടുകള് സംഭവിച്ചു
കണ്ണൂര്: കണ്ണൂര് ജില്ലയിലെ കണ്ണവത്ത് രണ്ട് ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത് പ്രദേശത്ത് പരിഭ്രാന്തി പരത്തി. കണ്ണവം റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിന് സമീപവും ചുണ്ടയിലുമാണ് സ്ഫോടനങ്ങള് നടന്നത്. ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസിന് സമീപമുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിന് സ്ഫോടനത്തില് കേടുപാടുകള് സംഭവിച്ചു. സ്ഫോടനത്തിന്റെ ആഘാതത്തില് കെട്ടിടത്തിന്റെ ജനല്ച്ചില്ലകള് തകര്ന്നു.
ആളപായമൊന്നും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സംഭവത്തെത്തുടര്ന്ന് കണ്ണവം പോലീസും ബോംബ് സ്ക്വാഡും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന ആരംഭിച്ചു. സ്റ്റീല് ബോംബുകളാണ് സ്ഫോടനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനം. സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നിലുള്ളവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.