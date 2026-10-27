  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Attack in a train coach reserved for persons with disabilities
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 27 October 2026 (08:01 IST)

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്കായുള്ള ട്രെയിന്‍ കോച്ചില്‍ ആക്രമണം: കാഴ്ചപരിമിതിയുള്ള സ്ത്രീക്ക് നേരെ ആക്രമണം

Indian Railway, Christmas, Festive trains
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Tue, 27 Oct 2026 (08:04 IST)
google-news
കാസര്‍കോട്: ഞായറാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ട്രെയിനിലെ ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്കായുള്ള കോച്ചില്‍ വെച്ച് കാഴ്ചപരിമിതിയുള്ള 49 വയസ്സുകാരിയായ സ്ത്രീക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടന്നതായി ആരോപണം. ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കര്‍ണാടക സ്വദേശിയായ അയ്യപ്പ (23) എന്നയാളെ റെയില്‍വേ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. എറണാകുളത്ത് നിന്ന് മുംബൈ എല്‍.ടി.ടി സ്‌പെഷ്യല്‍ ട്രെയിനില്‍ ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള മകനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യുവതിക്ക് ഈ ദുരനുഭവം ഉണ്ടായത്.
 
കണ്ണൂരില്‍ വെച്ച് ട്രെയിനില്‍ കയറിയ അയ്യപ്പ ആദ്യം വാതിലിനടുത്ത് നിന്ന് വിസില്‍ മുഴക്കുകയും ബഹളം വെക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതുകണ്ട യുവതി കഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മാല ഊരി ബാഗില്‍ വെച്ചു. തുടര്‍ന്ന് കോച്ചിനുള്ളിലേക്ക് മാറി നില്‍ക്കാന്‍ പ്രതി യുവതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വാതിലിനടുത്ത് നിന്ന് ഉടന്‍ മാറാന്‍ കൂട്ടാക്കാതിരുന്നപ്പോള്‍ പ്രതി യുവതിയെ തള്ളി താഴെയിട്ടു. എഴുന്നേല്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോള്‍ വീണ്ടും തള്ളിയിട്ടെന്നും ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് താന്‍ രണ്ട് സീറ്റുകള്‍ക്കിടയിലേക്ക് വീണുപോയെന്നും യുവതിയുടെ മൊഴിയില്‍ പറയുന്നു. തുടര്‍ന്ന് പ്രതി യുവതിയുടെ കഴുത്തില്‍ പിടിക്കുകയും വായ പൊത്തുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. 
 
ആക്രമണത്തിനിടെ ട്രെയിനിലെ എമര്‍ജന്‍സി ചെയിന്‍ വലിക്കാന്‍ യുവതി തന്റെ മകനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കുട്ടി ചെയിന്‍ വലിച്ചെങ്കിലും പ്രതി ആക്രമണം തുടര്‍ന്നു. പിടിയില്‍ നിന്ന് മോചിതയാകാന്‍ ശ്രമിച്ച യുവതി എമര്‍ജന്‍സി ചെയിനിനടുത്തേക്ക് എത്താന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പ്രതി അത് തടഞ്ഞു. രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയില്‍ ഒടുവില്‍ അവള്‍ക്ക് ചെയിന്‍ വലിക്കാന്‍ സാധിക്കുകയും ട്രെയിന്‍ നിര്‍ത്തിക്കാന്‍ കഴിയുകയും ചെയ്തു.
 
പ്രതി ട്രെയിനില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങി മറ്റൊരു കോച്ചിലേക്ക് കയറി രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ചു. ട്രെയിന്‍ നിര്‍ത്തിയപ്പോള്‍ ലോക്കോ പൈലറ്റും മറ്റ് റെയില്‍വേ ജീവനക്കാരും സ്ഥലത്തെത്തി വിവരങ്ങള്‍ അന്വേഷിച്ചു. ആക്രമണം നടത്തിയയാള്‍ മറ്റൊരു കോച്ചിലേക്ക് മാറിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അവര്‍, മറ്റ് യാത്രക്കാര്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. തുടര്‍ന്ന് കാസര്‍കോട്ടേക്ക് യാത്ര തുടര്‍ന്ന ട്രെയിനില്‍ വെച്ച് റെയില്‍വേ പോലീസ് പ്രതിയെ പിടികൂടി.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
കണ്ണൂരിലെ കന്നവത്ത് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളില്‍ ബോംബ് സ്‌ഫോടനം; ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസിന് സമീപമുള്ള കെട്ടിടത്തിന് കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിച്ചു

ഹൂതി ആക്രമണം, സൗദിയിലെ വ്യോമഗതാഗതം താറുമാറായ നിലയിൽ, വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജാഗ്രതാനിർദേശം

ഹൂതി ആക്രമണം, സൗദിയിലെ വ്യോമഗതാഗതം താറുമാറായ നിലയിൽ, വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജാഗ്രതാനിർദേശംപട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്ന 378 വിമാനങ്ങളില്‍ 169 എണ്ണത്തിന് മാത്രമാണ് സര്‍വീസ് നടത്താന്‍ സാധിച്ചത്.

തിരിച്ച് വിട്ടോ... യുഎസ് ഗ്രീൻ കാർഡ് പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഇൻഫോസിസ്, ടിസിഎസ് അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യൻ ഐടി കമ്പനികളെ വിലക്കി ട്രംപ് സർക്കാർ

തിരിച്ച് വിട്ടോ... യുഎസ് ഗ്രീൻ കാർഡ് പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഇൻഫോസിസ്, ടിസിഎസ് അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യൻ ഐടി കമ്പനികളെ വിലക്കി ട്രംപ് സർക്കാർമൈക്രോസോഫ്റ്റ്, അഡോബ് തുടങ്ങിയ ഭീമന്മാര്‍ക്കെതിരെയും നടപടിയുണ്ട്.

'എങ്കിൽ സതീശനും രാജിവയ്ക്കണം'; പണി തരാൻ ബിജെപി, സിപിഎം നിലപാട് നിർണായകം

'എങ്കിൽ സതീശനും രാജിവയ്ക്കണം'; പണി തരാൻ ബിജെപി, സിപിഎം നിലപാട് നിർണായകംതിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറി ആരോപണത്തിൽ പുലിവാല് പിടിച്ച് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്. സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജിത് ദീപ്‌കെ മുതൽ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം വരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അട്ടിമറിക്കുന്നതായി ആരോപിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഭരണമാറ്റവും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്.

പാട്രിയാർക്കിയും പാട്രിയോട്ടിസവും, ഇത് സത്യമാണോ!, രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ബിജെപി എം പി ബാൻസുരി സ്വരാജ് നടത്തിയ വന്ദേമാതരം വെല്ലുവിളിയിൽ പ്രതികരിച്ച് ഹൃത്വിക് റോഷൻ

പാട്രിയാർക്കിയും പാട്രിയോട്ടിസവും, ഇത് സത്യമാണോ!, രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ബിജെപി എം പി ബാൻസുരി സ്വരാജ് നടത്തിയ വന്ദേമാതരം വെല്ലുവിളിയിൽ പ്രതികരിച്ച് ഹൃത്വിക് റോഷൻകോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പൂനെയില്‍ നടത്തിയ ഛാത്രോം കീ ഗൂഞ്ച് വലിയ രീതിയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ നിങ്ങളാര്?, തുർക്കി പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ കശ്മീർ പരാമർശം തള്ളി ഇന്ത്യ

ഇന്ത്യയുടെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ നിങ്ങളാര്?, തുർക്കി പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ കശ്മീർ പരാമർശം തള്ളി ഇന്ത്യതുര്‍ക്കിയുടെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ അനാവശ്യമാണെന്നും കശ്മീര്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡത, പരമാധികാരം എന്നീ വിഷയങ്ങളില്‍ പുറത്തുനിന്നുള്ളവര്‍ക്ക് പങ്കില്ലെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം വക്താവ് രണ്‍ധീര്‍ ജയ്‌സ്വാള്‍ പ്രതികരിച്ചു.

'വകുപ്പ് നന്നല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രി കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളവരും സുന്ദരന്മാരുമായിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല'; ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെ വിമർശിച്ച് ജി സുധാകരൻ

'വകുപ്പ് നന്നല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രി കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളവരും സുന്ദരന്മാരുമായിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല'; ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെ വിമർശിച്ച് ജി സുധാകരൻആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല വളരെ നല്ലൊരു വ്യക്തിയും മഹാനുമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച സുധാകരൻ എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള വകുപ്പ് മോശമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ആക്രമണങ്ങൾ നിർത്താൻ ഹൂതികൾക്ക് മുന്നിൽ 9508 കോടിയുടെ പാക്കേജുമായി സൗദി, ചർച്ചകൾക്ക് പിന്നിൽ ഇറാൻ

ആക്രമണങ്ങൾ നിർത്താൻ ഹൂതികൾക്ക് മുന്നിൽ 9508 കോടിയുടെ പാക്കേജുമായി സൗദി, ചർച്ചകൾക്ക് പിന്നിൽ ഇറാൻസൗദി അറേബ്യയുടെ എണ്ണ ഉത്പാദന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്കും വിമാനത്താവളങ്ങള്‍ക്കും നേരെ ഹൂതി വിമതര്‍ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായും അവസാനിപ്പിക്കാനായി 9508 (100 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍) കോടിയുടെ സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് സൗദി വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്.

റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കും മുൻപ് അനുമതി വേണം, പത്രസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വിലങ്ങിടാൻ കേന്ദ്രം, സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച് മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങൾ

റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കും മുൻപ് അനുമതി വേണം, പത്രസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വിലങ്ങിടാൻ കേന്ദ്രം, സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച് മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങൾകേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ വിവാദപരമായ ഡിജിറ്റല്‍ വ്യക്തിഗത ഡേറ്റാ സംരക്ഷണ നിയമത്തിനെതിരെ (DPDP Act) സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി നല്‍കി എന്‍.ഡി.ടി.വി, സി.എന്‍.എന്‍-ന്യൂസ് 18 ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള 21 പ്രമുഖ ഡിജിറ്റല്‍ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങള്‍.

എസ്ഐആർ: കർണാടക വോട്ടർ പട്ടികയിൽ കടുംവെട്ടൽ: കുറഞ്ഞത് ഒരു കോടിയോളം വോട്ടർമാർ

എസ്ഐആർ: കർണാടക വോട്ടർ പട്ടികയിൽ കടുംവെട്ടൽ: കുറഞ്ഞത് ഒരു കോടിയോളം വോട്ടർമാർഎസ്‌ഐആറിന് മുന്‍പ് 5,54,32,314 വോട്ടര്‍മാരായിരുന്നു പട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്നത്. പുതുക്കിയ പട്ടിക പ്രകാരം 99.32 ലക്ഷം വോട്ടര്‍മാരാണ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കരട് പട്ടികയില്‍ 1.07 കോടിയിലധികം പേരെ വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.

'ഓർണബ്' ചുഴലിക്കാറ്റ് നാളെ ഉച്ചയോടെ കരതൊടും; ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴ

'ഓർണബ്' ചുഴലിക്കാറ്റ് നാളെ ഉച്ചയോടെ കരതൊടും; ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴ'ഓർണബ്' ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. നാളെ ഉച്ചയോടെ ചുഴലിക്കാറ്റ് കരതൊടും.