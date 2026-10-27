ഭിന്നശേഷിക്കാര്ക്കായുള്ള ട്രെയിന് കോച്ചില് ആക്രമണം: കാഴ്ചപരിമിതിയുള്ള സ്ത്രീക്ക് നേരെ ആക്രമണം
കാസര്കോട്: ഞായറാഴ്ച പുലര്ച്ചെ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ട്രെയിനിലെ ഭിന്നശേഷിക്കാര്ക്കായുള്ള കോച്ചില് വെച്ച് കാഴ്ചപരിമിതിയുള്ള 49 വയസ്സുകാരിയായ സ്ത്രീക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടന്നതായി ആരോപണം. ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കര്ണാടക സ്വദേശിയായ അയ്യപ്പ (23) എന്നയാളെ റെയില്വേ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. എറണാകുളത്ത് നിന്ന് മുംബൈ എല്.ടി.ടി സ്പെഷ്യല് ട്രെയിനില് ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള മകനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യുവതിക്ക് ഈ ദുരനുഭവം ഉണ്ടായത്.
കണ്ണൂരില് വെച്ച് ട്രെയിനില് കയറിയ അയ്യപ്പ ആദ്യം വാതിലിനടുത്ത് നിന്ന് വിസില് മുഴക്കുകയും ബഹളം വെക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതുകണ്ട യുവതി കഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മാല ഊരി ബാഗില് വെച്ചു. തുടര്ന്ന് കോച്ചിനുള്ളിലേക്ക് മാറി നില്ക്കാന് പ്രതി യുവതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വാതിലിനടുത്ത് നിന്ന് ഉടന് മാറാന് കൂട്ടാക്കാതിരുന്നപ്പോള് പ്രതി യുവതിയെ തള്ളി താഴെയിട്ടു. എഴുന്നേല്ക്കാന് ശ്രമിച്ചപ്പോള് വീണ്ടും തള്ളിയിട്ടെന്നും ഇതേത്തുടര്ന്ന് താന് രണ്ട് സീറ്റുകള്ക്കിടയിലേക്ക് വീണുപോയെന്നും യുവതിയുടെ മൊഴിയില് പറയുന്നു. തുടര്ന്ന് പ്രതി യുവതിയുടെ കഴുത്തില് പിടിക്കുകയും വായ പൊത്തുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
ആക്രമണത്തിനിടെ ട്രെയിനിലെ എമര്ജന്സി ചെയിന് വലിക്കാന് യുവതി തന്റെ മകനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കുട്ടി ചെയിന് വലിച്ചെങ്കിലും പ്രതി ആക്രമണം തുടര്ന്നു. പിടിയില് നിന്ന് മോചിതയാകാന് ശ്രമിച്ച യുവതി എമര്ജന്സി ചെയിനിനടുത്തേക്ക് എത്താന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പ്രതി അത് തടഞ്ഞു. രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയില് ഒടുവില് അവള്ക്ക് ചെയിന് വലിക്കാന് സാധിക്കുകയും ട്രെയിന് നിര്ത്തിക്കാന് കഴിയുകയും ചെയ്തു.
പ്രതി ട്രെയിനില് നിന്ന് ഇറങ്ങി മറ്റൊരു കോച്ചിലേക്ക് കയറി രക്ഷപ്പെടാന് ശ്രമിച്ചു. ട്രെയിന് നിര്ത്തിയപ്പോള് ലോക്കോ പൈലറ്റും മറ്റ് റെയില്വേ ജീവനക്കാരും സ്ഥലത്തെത്തി വിവരങ്ങള് അന്വേഷിച്ചു. ആക്രമണം നടത്തിയയാള് മറ്റൊരു കോച്ചിലേക്ക് മാറിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അവര്, മറ്റ് യാത്രക്കാര്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. തുടര്ന്ന് കാസര്കോട്ടേക്ക് യാത്ര തുടര്ന്ന ട്രെയിനില് വെച്ച് റെയില്വേ പോലീസ് പ്രതിയെ പിടികൂടി.