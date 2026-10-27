തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിലും തെക്കന് തമിഴ്നാട് തീരപ്രദേശത്തിനും മുകളിലായി ന്യൂനമര്ദ്ദം; സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത
തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിലും തെക്കന് തമിഴ്നാട് തീരപ്രദേശത്തിനും മുകളിലായി ന്യൂനമര്ദ്ദം. സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ലക്ഷദ്വീപ് മേഖലയില് നിന്ന് തെക്കന് കേരളത്തിലൂടെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിലെ ന്യൂനമര്ദ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചക്രവാതച്ചുഴിയിലേക്ക് നീളുന്ന ന്യൂനമര്ദ്ദ പാത്തി ട്രഫ് (Trough) സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് ചുഴലിക്കാറ്റ് (ഓര്ണബ്) രൂപപ്പെട്ടു.
മധ്യ ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിലും അതിനോട് ചേര്ന്ന മധ്യപടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിലുമായി 'ഓര്ണബ്' ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെട്ടു. ചുഴലിക്കാറ്റ് പടിഞ്ഞാറ്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറന് ദിശയില് നീങ്ങി ഇന്ന് (ഒക്ടോബര് 26) അര്ധരാത്രിയോടെ ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റായി (Severe Cyclonic Storm) മാറാന് സാധ്യത. ഒക്ടോബര് 27-ന് ഇതേ മേഖലയില് അതിശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റായി (Very Severe Cyclonic Storm) ശക്തിപ്രാപിക്കാനും സാധ്യത.
തുടര്ന്ന് വടക്കുപടിഞ്ഞാറന് ദിശയില് നീങ്ങി കൂടുതല് ശക്തിപ്രാപിച്ച് അതിശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റായി (Very Severe Cyclonic Storm) മാറുകയും ഒക്ടോബര് 28-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് - യാനം തീരങ്ങള്ക്കിടയിലൂടെ, ബാപട്ലക്കും വിശാഖപട്ടണത്തിനും ഇടയില്, മണിക്കൂറില് 115 മുതല് 125 കിലോമീറ്ററും, പരമാവധി വേഗം മണിക്കൂറില് 140 കിലോമീറ്റര് വരെയും അതിശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റായി കരയില് പ്രവേശിക്കാന് സാധ്യത.