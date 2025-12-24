30 കോടി രൂപയുടെ വൈദ്യുതി കുടിശ്ശിക; എച്ച്എംടിയിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതി ബന്ധം കെഎസ്ഇബി വിച്ഛേദിച്ചു

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ബുധന്, 24 ഡിസംബര് 2025 (11:36 IST)
30 കോടി രൂപയുടെ വൈദ്യുതി ചാര്ജ് കുടിശ്ശിക കാരണം കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ എച്ച്എംടിയുടെ വൈദ്യുതി കണക്ഷന് കെഎസ്ഇബി വിച്ഛേദിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്കാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. ഇതോടെ കമ്പനിയുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ സാരമായി ബാധിച്ചു. എച്ച്എംടി കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയില് അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കെഎസ്ഇബിയുടെ നടപടി. ജീവനക്കാര്ക്ക് മൂന്ന് മാസമായി ശമ്പളം
ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ പുനരുജ്ജീവന പാക്കേജിന്റെ പ്രതീക്ഷകള്ക്കിടയില് വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിച്ച നടപടി കമ്പനിയുടെ തകര്ച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടും. 2007 വരെയുള്ള കുടിശ്ശികയായ 14 കോടി രൂപ അടയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കെഎസ്ഇബി നേരത്തെ നോട്ടീസ് നല്കിയിരുന്നു. തുടര്ന്നുള്ള ഒറ്റത്തവണ തീര്പ്പാക്കല് ചര്ച്ചയില് കുടിശ്ശിക 11 കോടി രൂപയായി പരിഷ്കരിച്ചു. ഇതില് 8.5 കോടി രൂപ മൂലധന കുടിശ്ശികയായും 2.5 കോടി രൂപ പലിശയായും വിഭജിക്കാന് ധാരണയായി. പലിശ അഞ്ച് ഗഡുക്കളായി നല്കാമെന്ന് ഇരുവിഭാഗവും സമ്മതിച്ചിരുന്നു.
കരാര് പ്രകാരം 2008 മാര്ച്ചില് 8.5 കോടി രൂപ കെഎസ്ഇബിക്ക് കൈമാറിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു. അടുത്ത മാസം പലിശയായി ആദ്യ ഗഡുവായ 50 ലക്ഷം രൂപ നല്കാന് കമ്പനി തയ്യാറായിരുന്നു എന്നാല് പലിശയ്ക്ക് പകരം ഭൂമി കൈമാറാന് കെഎസ്ഇബി നിര്ദ്ദേശിച്ചു. ഹെഡ് ഓഫീസ് അംഗീകരിച്ചാല് ഭൂമി നല്കാന് തയ്യാറാണെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് വിലനിര്ണ്ണയത്തിലെ തര്ക്കങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളിലെ പിഴവുകളും കാരണം ഇത് വൈകി.
തുടര്ന്നുള്ള മാസങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി ബില്ലുകള്ക്കുള്ള മുന്കൂര് ആയി പലിശയായി നല്കിയ 50 ലക്ഷം രൂപ കെഎസ്ഇബി ഏകപക്ഷീയമായി ക്രമീകരിച്ചതായി യൂണിയന് നേതാക്കള് ആരോപിച്ചു. എച്ച്എംടിയുടെ വൈദ്യുതി കണക്ഷന് വിച്ഛേദിച്ച നടപടിയില് ഐഎന്ടിയുസി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ലിന്സണും ബിഎംഎസ് ജനറല് സെക്രട്ടറി ശ്രീജേഷും പ്രതിഷേധിച്ചു.