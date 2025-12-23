സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 23 ഡിസംബര് 2025 (18:21 IST)
മലപ്പുറം: അമ്പലപ്പടി ബൈപാസില് വീട്ടില് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന ചന്ദ്രമതി (63)യുടെ രണ്ട് പവന്റെ മാലയാണ് മുഖംമൂടി ധരിച്ച സംഘം കവര്ന്നത്. വയോധികയുടെ മുഖത്ത് മുളകുപൊടി എറിഞ്ഞാണ് സ്വര്ണ്ണാഭരണങ്ങള് കവര്ന്നത്. ഇന്നലെ രാത്രി 9 മണിയോടെയായിരുന്നു ആക്രമണം. വലിയൊരു ശബ്ദം കേട്ടാണ് ചന്ദ്രമതി വീട്ടില് നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയത്.
കുടിവെള്ള ടാങ്കിന് മുകളില് ഒരു തേങ്ങ വീണതായിരിക്കാമെന്ന് അവര് ആദ്യം കരുതി. അടുക്കളയുടെ വശത്തുള്ള ലൈറ്റ് ഓണ് ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ ഉടനെ രണ്ടുപേര് അവരുടെ മുഖത്തും ദേഹത്തും മുളകുപൊടി വിതറി. മറ്റൊരാള് അവളുടെ വായ പൊത്തി. കൈയില് നിന്ന് വളകള് ഊരാനുള്ള ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടപ്പോള് അവര് ഒരു പ്ലയര് ഉപയോഗിച്ച് അത് മുറിച്ചു. ശേഷം മോഷ്ടാക്കള് ചാന്ദ്രമതിയെ നിലത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.
നിലത്ത് കിടന്ന ചന്ദ്രമതി ബഹളം വെച്ചപ്പോള് സമീപത്തെ വീടുകളില് താമസിക്കുന്ന ബന്ധുക്കള് ഓടിയെത്തി. വിവരമറിഞ്ഞ് പോലീസും നാട്ടുകാരും ഉടന് തന്നെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളില് തിരച്ചില് നടത്തിയെങ്കിലും മോഷ്ടാക്കളെ കണ്ടെത്താനായില്ല. ഇന്ന് രാവിലെ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി വിശദമായ പരിശോധന നടത്തി. മരിച്ച വിരമിച്ച സൈനികന് വിജയകുമാറിന്റെ ഭാര്യയാണ് ചന്ദ്രമതി.