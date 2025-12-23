സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
ആലപ്പുഴ: കോട്ടയത്തും ആലപ്പുഴയിലും പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഭോപ്പാലിലെ ലാബില് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ആലപ്പുഴയിലെ എട്ട് പഞ്ചായത്തുകളിലെ ഓരോ വാര്ഡിലും രോഗബാധ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോട്ടയത്ത് മൂന്ന് വാര്ഡുകളിലും രോഗബാധ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആലപ്പുഴയില് നെടുമുടി, ചെറുതന, കരുവാറ്റ, കാര്ത്തികപ്പള്ളി, അമ്പലപ്പുഴ സൗത്ത്, പുന്നപ്ര തെക്ക്, തകഴി, പുറക്കാട് പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് രോഗബാധ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
നെടുമുടിയില് കോഴികള്ക്കും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളില് താറാവുകള്ക്കും രോഗം ബാധിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. കോട്ടയത്ത് കുറുപ്പന്തറ, മാഞ്ഞൂര്, കല്ലുപുരയ്ക്കല്, വേളൂര് വാര്ഡുകളിലാണ് അണുബാധ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കോട്ടയത്ത് കാടകള്ക്കും കോഴികള്ക്കും രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിശോധനാ ഫലങ്ങള് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന് ലഭിച്ചു. റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് അടിയന്തര നടപടികള്ക്ക് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള് നല്കി.