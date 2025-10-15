തുലാവർഷത്തിന് പുറമെ ന്യൂനമർദ്ദവും രൂപപ്പെട്ടു, സംസ്ഥാനത്ത് നാളെയും മറ്റന്നാളും തീവ്രമഴ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ബുധന്, 15 ഒക്ടോബര് 2025 (20:16 IST)
തുലാവര്ഷത്തിന്റെയും അറബിക്കടലില് രൂപപ്പെടാന് സാധ്യതയുള്ള ന്യൂനമര്ദ്ദത്തിന്റെയും സ്വാധീനഫലമായി സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ഞായറാഴ്ച വരെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്കും ശക്തമായ മഴയ്ക്കും തീവ്രമഴയ്ക്കും സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
തെക്ക് കിഴക്കന് അറബിക്കടലിനും ലക്ഷദ്വീപിനും മുകളിലായി ഞായറാഴ്ചയോടെ ന്യൂനമര്ദ്ദം രൂപപ്പെടാന് സാധ്യതയുള്ളതായാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ വടക്ക് കിഴക്കന് മണ്സൂണ് കൂടി എത്തുന്നതോടെ വരും ദിവസങ്ങളില് സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമായ മഴ ലഭിക്കും. വ്യാഴാഴ്ച കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലും വെള്ളിയാഴ്ച എറണാകുളത്തും ഇതിനെ തുടര്ന്ന് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
വ്യാഴാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം,തൃശൂര്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലും വെള്ളിയാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ,കോട്ടയം, ഇടുക്കി,തൃശൂര് ജില്ലകളിലും ശനിയാഴ്ച പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം,എറണാകുളം,ഇടുക്കി,തൃശൂര്,പാലക്കാറ്റ്,മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലകളിലും ഞായറാഴ്ച പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി,കണ്ണൂര്,കാസര്കോട് ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലര്ട്ടാണ്.