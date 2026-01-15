വ്യാഴം, 15 ജനുവരി 2026
കണ്ണൂരില്‍ സ്‌കൂള്‍ കെട്ടിടത്തില്‍ നിന്ന് ചാടിയ പെണ്‍കുട്ടി മരിച്ചു, നാല് പേര്‍ക്ക് പുതുജീവന്‍ നല്‍കി

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വ്യാഴം, 15 ജനുവരി 2026 (11:06 IST)
കണ്ണൂര്‍: പയ്യാവൂരില്‍ സ്‌കൂള്‍ കെട്ടിടത്തില്‍ നിന്ന് ചാടി ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്ന 17 വയസ്സുകാരി മരിച്ചു. പ്ലസ് ടു വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയായ അയോണ മോണ്‍സണ്‍ (17) ആണ് മരിച്ചത്. സേക്രഡ് ഹാര്‍ട്ട് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയായിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ അവയവങ്ങള്‍ ദാനം ചെയ്യും. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് മസ്തിഷ്‌ക മരണം സംഭവിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തലശ്ശേരി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന നാല് പേര്‍ക്കാണ്
അവയവങ്ങള്‍ ദാനം ചെയ്യുന്നത്.

തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 8:30 ഓടെയാണ് പെണ്‍കുട്ടി സ്‌കൂള്‍ കെട്ടിടത്തിന്റെ മൂന്നാം നിലയില്‍ നിന്ന് ചാടിയത്. പ്ലസ് ടു സയന്‍സ് സ്ട്രീം വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയായിരുന്നു. പരീക്ഷകള്‍ നടക്കാനിരിക്കെയാണ് സംഭവം. അമ്മ വിദേശത്തേക്ക് പോകുകയാണെന്നും അതില്‍ അസ്വസ്ഥയായിരുന്നുവെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.


