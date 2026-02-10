ചൊവ്വ, 10 ഫെബ്രുവരി 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കണം തന്റെ ആഗ്രഹം ഹൈക്കമാന്റിനെ അറിയിച്ചെന്ന് കെ സുധാകരന്‍

K Sudhakaran, KPCC, K Sudhakaran issue, K Sudhakaran KPCC, K Sudhakaran vs VD Satheesan
K Sudhakaran
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 10 ഫെബ്രുവരി 2026 (10:07 IST)
നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കണമെന്ന തന്റെ ആഗ്രഹം ഹൈക്കമാന്റിനെ അറിയിച്ചെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് കെ സുധാകരന്‍. ഇക്കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് പാര്‍ട്ടിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മത്സരിക്കാന്‍ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പാര്‍ട്ടി പറഞ്ഞാല്‍ മത്സരിക്കും. ഹൈക്കമാന്റിനോട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വയം മത്സരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അധികപ്പറ്റാണ്. എംപിമാര്‍ മത്സരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാട് പാര്‍ട്ടി എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കവെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനുള്ളിലെ അഭിപ്രായ ഭിന്നത രൂക്ഷമാകുന്നു. ബേപ്പൂരില്‍ പി.വി.അന്‍വറിനെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശന്‍. കെപിസിസി അധ്യക്ഷന്‍ സണ്ണി ജോസഫ് അന്‍വറിന്റെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അതിനു വില കൊടുക്കുന്നില്ല പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്.

ബേപ്പൂരില്‍ അന്‍വറിനെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സീറ്റ് വിഭജനം പൂര്‍ത്തിയായാല്‍ മാത്രമേ സ്ഥാനാര്‍ഥി പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകൂവെന്നും സതീശന്‍ പറഞ്ഞു. അന്‍വര്‍ എവിടെ മത്സരിച്ചാലും ജയിക്കുമെന്ന അര്‍ത്ഥത്തിലാണ് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് പ്രതികരിച്ചതെന്നും അത് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമല്ലെന്നും സതീശന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :