വിവാഹബന്ധം വേര്‍പ്പെടുത്തിയ ഭാര്യ ഭര്‍ത്താവിന് നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കണം: കണ്ണൂര്‍ കുടുംബ കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വ്യാഴം, 12 ഫെബ്രുവരി 2026 (09:10 IST)
വിവാഹബന്ധം വേര്‍പ്പെടുത്തിയ ഭാര്യ ഭര്‍ത്താവിന് നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കണമെന്ന് കണ്ണൂര്‍ കുടുംബകോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. മുസ്ലിം നിയമപ്രകാരം ഖുല്‍ അ ചെയ്ത് വിവാഹബന്ധം വേര്‍പ്പെടുത്തിയ ഭാര്യയാണ് 10 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കാന്‍ കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. ചാല സ്വദേശി നല്‍കിയ കേസിലാണ് ജഡ്ജി ആര്‍ എല്‍ ബൈജു ഉത്തരവിട്ടത്. വിവാഹസമയത്ത് ഭര്‍ത്താവ് നല്‍കിയ ആഭരണങ്ങളോ അതിന്റെ വിലയോ തിരിച്ചു നല്‍കണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

2022 ജൂണ്‍ 17നാണ് ഹര്‍ജിക്കാരന്‍ യുവതിയെ വിവാഹം ചെയ്തത്. വിവാഹസമയത്ത് ന്യൂസിലാന്‍ഡില്‍ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഹര്‍ജിക്കാരന്‍. വിവാഹ ശേഷം ഭാര്യയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ന്യൂസിലാന്‍ഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്‍ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും നടത്തി വിമാന ടിക്കറ്റ് ഉള്‍പ്പെടെ എടുത്തു. എന്നാല്‍ ഭാര്യ പിന്നീട് അവിടേക്ക് പോകാന്‍ വിസമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു.

പിന്നീട് നിയമപ്രകാരം വിവാഹ ബന്ധം വേര്‍പെടുത്തിയതായി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. വിവാഹബന്ധം വേര്‍പെടുത്തിയ ശേഷം ഭാര്യ മറ്റൊരാളെ വിവാഹം ചെയ്തു. തുടര്‍ന്നാണ് കുടുംബകോടതിയില്‍ കേസ് നല്‍കിയത്.


