ചൊവ്വ, 21 ഏപ്രില്‍ 2026
മിനി വാനുകളില്‍ നിയമവിരുദ്ധമായ മോഡിഫിക്കേഷനുകള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു; മൗനം പാലിച്ച് മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ്

ശ്രീനു എസ്| Last Modified ചൊവ്വ, 21 ഏപ്രില്‍ 2026 (16:24 IST)
തിരുവനന്തപുരം: വാഹന സന്തുലിതാവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തില്‍ മിനി വാനുകളില്‍ വ്യാപകമായി നിയമവിരുദ്ധമായ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയിട്ടും മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. വാഹനമോടിക്കുന്നവര്‍ ബ്രേക്ക് പ്രശ്നങ്ങള്‍ പതിവായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലിലാണ് നിയമവിരുദ്ധമായ ഈ മോഡിഫിക്കേഷനുകളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും നടപ്പിലാക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് മൂര്‍ച്ചയുള്ള വളവുകളില്‍, നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് ഇത്തരം അനധികൃത ഫിറ്റിംഗുകള്‍ ഒരു പ്രധാന കാരണമാണെന്ന് റോഡ് സുരക്ഷാ വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു.

മേല്‍ക്കൂരയിലെ എസി യൂണിറ്റുകള്‍, ലഗേജ് കാരിയറുകള്‍, അലങ്കാര മേല്‍ക്കൂര ഫിറ്റിംഗുകള്‍, ലൈറ്റുകള്‍, സൗണ്ട് സിസ്റ്റങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ ആഡ്-ഓണുകള്‍ വാഹനത്തിന്റെ മുകള്‍ ഭാഗത്ത് ഭാരം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. കനത്ത സൈഡ് ഗ്ലാസ് പാനലുകളും ഹാര്‍ഡ് വുഡ് ഇന്റീരിയറുകളും അസ്ഥിരതയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ കാരണമാകുന്നു.

ടൂറിസ്റ്റ് ബസുകളിലെ അനധികൃത പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ് പ്രത്യേക പരിശോധനകള്‍ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും സമാനമായ പരിശോധനകള്‍ ഇതുവരെ മിനി വാഹനങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.


