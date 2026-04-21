ചൊവ്വ, 21 ഏപ്രില്‍ 2026
വ്യാജ സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ് സന്ദേശം: പോപ്പ്-അപ്പ് സൈബര്‍ തട്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ച് കേരള പോലീസിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

ശ്രീനു എസ്| Last Modified ചൊവ്വ, 21 ഏപ്രില്‍ 2026 (11:04 IST)
തിരുവനന്തപുരം: വിവോ, ഐക്യുഒഒ സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണ്‍ ഉപയോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് പുതിയ സൈബര്‍ തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. വ്യാജ സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ് സന്ദേശത്തില്‍ ക്ലിക്കുചെയ്യാന്‍ ഉപയോക്താക്കളെ പ്രേരിപ്പിച്ച ശേഷം മാല്‍വെയറുകള്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്ത് ബാങ്കിംഗ് ക്രെഡന്‍ഷ്യലുകള്‍ ചോര്‍ത്തുന്ന രീതിയിലാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നതെന്ന് പോലീസ് മീഡിയ സെന്റര്‍ അറിയിച്ചു.

ഉപയോക്താക്കളോട് സിസ്റ്റം അടിയന്തിരമായി അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന മാല്‍വെയര്‍ പോപ്പ്-അപ്പ് സന്ദേശങ്ങള്‍ സ്‌ക്രീനില്‍ ദൃശ്യമാകുമെന്ന് മീഡിയ സെന്റര്‍ അറിയിച്ചു. നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാല്‍ യഥാര്‍ത്ഥ സിസ്റ്റം അപ്‌ഡേറ്റിന് പകരം മാല്‍വെയറുകള്‍ അടങ്ങിയ APK ഫയലുകള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടും. ഇതിലൂടെ തട്ടിപ്പുകാര്‍ക്ക് ഫോണുകള്‍ റിമോട്ട്-കണ്‍ട്രോള്‍ ചെയ്യാനും ക്യാമറ, മൈക്രോഫോണ്‍, എസ്എംഎസ്, കോണ്‍ടാക്റ്റ് വിശദാംശങ്ങള്‍ എന്നിവ ആക്സസ് ചെയ്യാനും കഴിയും.

ബ്രൗസര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ സന്ദേശങ്ങള്‍ വഴി ലഭിക്കുന്ന അറിയിപ്പുകളെ ആശ്രയിക്കരുതെന്നും ഫോണ്‍ ക്രമീകരണങ്ങളില്‍ നിന്ന് മാത്രം സിസ്റ്റം അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും പോലീസ് ഉപയോക്താക്കളോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു.


