കോഴിക്കോട് റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുന്നതിനിടെ കുഞ്ഞിന്റെ അത്ഭുതകരമായ രക്ഷപ്പെടല്‍; സ്വകാര്യ ബസ് ഡ്രൈവര്‍ ഷിനോജിന് മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പിന്റെ ആദരം

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 3 ഫെബ്രുവരി 2026 (18:16 IST)
കോഴിക്കോട്: കൊടിയത്തൂരില് അത്ഭുതകരമായ ഇടപെടല് നടത്തി കുട്ടിയുടെ ജീവന് രക്ഷിച്ച സ്വകാര്യ ബസ് ഡ്രൈവര് ഷിനോജിന് മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പ് ആദരം അര്പ്പിച്ചു. സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് വൈറലായിരുന്നു. ഇത് പുറത്തുവന്നതോടെ കോഴിക്കോട് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാന്ഡില് വച്ച്
മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് അരീക്കോട് സ്വദേശിയായ ഷിനോജിനെ ആദരിച്ചു.
ഒരു കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളിയുടെ മകളായ കുട്ടി അപകടകരമായി റോഡ് മുറിച്ചുകടന്ന് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി. റോഡരികില് നിര്ത്തിയിട്ടിരുന്ന ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ കാഴ്ച മറിച്ചതിനാല് ബസ് ഓടിച്ചിരുന്ന ഷിനോജിന് കുട്ടിയെ കാണാന് കഴിഞ്ഞില്ല. കുട്ടിയുടെ അച്ഛന് ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്കുള്ളില് യാത്രാക്കൂലി നല്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതേസമയമാണ് കുട്ടി റോഡ് മുറിച്ചുകടന്നത്.
ഈ സമയം കോഴിക്കോട്-കൊടിയത്തൂര് റൂട്ടില് സര്വീസ് നടത്തുന്ന ബസ് ഈ മേഖലയിലൂടെ ഓടുകയായിരുന്നു. ഷിനോജിന്റെ മനസ്സിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കില്,ഒരു ദുരന്തം സംഭവിക്കുമായിരുന്നു. സംഭവത്തിന്റെ ആഘാതത്തില് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ജോലിക്ക് പോകാന് കഴിയില്ലെന്ന് ഷിനോജ് പറഞ്ഞു. പലരും ഷിനോജിനെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് അഭിനന്ദനങ്ങള് അറിയിച്ചു.