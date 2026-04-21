ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ചൊവ്വ, 21 ഏപ്രില് 2026 (12:53 IST)
ഗുരുവായൂരിലെ സ്ട്രോങ്ങ് റൂമിലെ സിസിടിവി ഒരു മണിക്കൂര് പ്രവര്ത്തനരഹിതം. സംഭവത്തില് പരാതിയുമായി യുഡിഎഫ്. കഴിഞ്ഞദിവസം വൈകുന്നേരം നാലര മുതല് അഞ്ചര വരെയാണ് സിസിടിവി പ്രവര്ത്തനരഹിതമായതെന്നാണ് ആരോപണം. സംഭവത്തില് യുഡിഎഫ് ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് തെരഞ്ഞെടുത്ത് കമ്മീഷന് പരാതി നല്കി.
ഗുരുവായൂര് മണ്ഡലത്തിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി സി എച്ച് റഷീദ് ആണ് പരാതി നല്കിയത്. ഇവിഎം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജിലെ സിസിടിവി ക്യാമറകളാണ് പ്രവര്ത്തനരഹിതമായത്. ഒരു മണിക്കൂറോളം സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് ലഭ്യമായില്ലെന്ന് പരാതിയില് പറയുന്നു. സ്ട്രോങ്ങ് റൂം ഉള്പ്പെടെയുള്ളവയുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തില് ആശങ്കയുണ്ടെന്നും പരാതിയില് വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞദിവസം ചിറ്റൂര് മണ്ഡലത്തിലെ സ്ട്രോങ്ങ് റൂമിന് പുറത്തുള്ള സിസിടിവി പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി സുമേഷ് അച്യുതന് ആരോപിച്ചു. പുലര്ച്ചെ പന്ത്രണ്ടര മുതലാണ് സിസിടിവി പ്രവര്ത്തനരഹിതമായതെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടന്നതായി സംശയിക്കുന്നുവെന്നും സുമേഷ് പറഞ്ഞു.