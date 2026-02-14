ശനി, 14 ഫെബ്രുവരി 2026
എസ്‌ഐആറിലെ ഹിയറിങ് ഇന്ന് അവസാനിക്കും; അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക ഫെബ്രുവരി 21ന്

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 14 ഫെബ്രുവരി 2026 (10:38 IST)
എസ്‌ഐആറിലെ ഹിയറിങ് ഇന്ന് അവസാനിക്കും. പരാതികള്‍ ഉള്ള എല്ലാവരുടെയും ഹിയറിങ് നടത്തി വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ ആവശ്യമായ എല്ലാ പരിഷ്‌കരണങ്ങളും പൂര്‍ത്തിയാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ അറിയിച്ചു. എസ്‌ഐആര്‍ നടപ്പാക്കുന്നതില്‍ കേരളം മികച്ച രീതിയിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനമാണ് കാഴ്ചവച്ചതെന്നും ഫെബ്രുവരി 21ന് അന്തി വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാണ് തീരുമാനമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

ഹിയറിങ് നടപടികള്‍ വേഗത്തില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതില്‍ തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം ജില്ലകളാണ് മുന്നിലുള്ളത്. ഇരു ജില്ലകളിലും 14 മണ്ഡലങ്ങളില്‍ വീതം ഹിയറിങ് പൂര്‍ത്തിയായി. പാലക്കാട് 10 മണ്ഡലങ്ങളിലും ആലപ്പുഴയില്‍ 9 മണ്ഡലങ്ങളിലും നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയായതായി മുഖ്യ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു.


