സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 12 മാര്ച്ച് 2026 (20:49 IST)
കണ്ണൂര്: കേരള ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോര്ജിനെ ആക്രമിച്ച കേസില് പ്രതികളായ അഞ്ച് കെ.എസ്.യു പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് തലശ്ശേരി ജില്ലാ സെഷന്സ് കോടതി ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. മുന്കൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത ആക്രമണമാണെന്ന വാദം ശരിവയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങള് കണ്ടെത്താനോ മതിയായ തെളിവുകള് നല്കാനോ പ്രോസിക്യൂഷന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചതിനെ തുടര്ന്നാണ് കെഎസ്യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം.സി. അതുല്, വി.വി. അക്ഷയ്, ബിതുല് ബാലന്, സി.എച്ച്. മുബാസ്, അഹമ്മദ് യാസീന് എന്നിവര്ക്ക് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.
മന്ത്രിയെ കൊലപ്പെടുത്താന് പ്രതി അപകടകരമായ ആയുധങ്ങള് ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷന് വാദിച്ചു. എന്നാല് പ്രതിഭാഗം ഇതിനെ ശക്തമായി എതിര്ത്തു. സംഭവം ഒരു സാധാരണ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധമാണെന്നും അത്തരമൊരു ആക്രമണം നടന്നിട്ടില്ലെന്നും പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചു.
ഇത് തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തെ എടുത്തുകാണിച്ചു. പ്രവര്ത്തകരുടെ മേല് ചുമത്തിയ കൂടുതല് ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് നിര്ണായക തെളിവുകളുടെ അഭാവം കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.