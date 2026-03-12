സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കു ഡബിൾ ധമാക്ക; ഇനി ശനിയും അവധി?

രേണുക വേണു|
Last Modified വ്യാഴം, 12 മാര്ച്ച് 2026 (19:51 IST)
സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പ്രവൃത്തിദിനം ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് ദിവസമാക്കി കുറയ്ക്കുന്നു. ഞായർ, രണ്ടാം ശനി എന്നിവയ്ക്കു പുറമേ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും അവധി നൽകാനാണ് ആലോചന.
ശനിയാഴ്ച അവധി നൽകി പ്രവൃത്തി സമയം കൂട്ടാനുള്ള ശിപാർശ ചീഫ് സെക്രട്ടറി സർക്കാറിനു കൈമാറിയെന്നാണ് വിവരം. വെള്ളിയാഴ്ച ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭായോഗം ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും. അതിനുശേഷമായിരിക്കും ഉത്തരവിറക്കുക.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനു മുൻപ് പ്രവൃത്തി ദിനം അഞ്ചാക്കിയുള്ള ഉത്തരവ് ഇറങ്ങാനാണ് സാധ്യത. പ്രവൃത്തിദിനം ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് ദിവസമാക്കുന്നത് സർവീസ് സംഘടനകൾ തത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു.