സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 12 മാര്ച്ച് 2026 (17:35 IST)
തൃശൂര്: സംസ്ഥാനത്തെ ദേശീയപാത വികസന പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില് നിന്ന് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ ഒഴിവാക്കിയതിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദത്തില് പ്രതികരണവുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചാണ് ചടങ്ങ് നടന്നതെന്ന്
രാവിലെ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.
'ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കേരള സര്ക്കാരിനെ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. വേദിയിലെ ബ്ലൂ ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെങ്കില് കേരള സര്ക്കാര് ക്ഷണിതാക്കളുടെ പട്ടിക അയയ്ക്കണമായിരുന്നു. കേരള സര്ക്കാര് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കില് അതനുസരിച്ച് ക്രമീകരണങ്ങള് നടത്തുമായിരുന്നു. അത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ആവശ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവര് ഇന്നലെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. എന്റെ ആധാര് കാര്ഡ് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് വേദിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാന് അനുവാദം ലഭിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണിത്. അതിനാല് അതിന് അതിന്റേതായ പ്രോട്ടോക്കോള് ഉണ്ട്,' സുരേഷ് ഗോപി വ്യക്തമാക്കി.
കലൂര് ജെഎന്എല് സ്റ്റേഡിയത്തില് ഇന്നലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി 10,800 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികള് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും തറക്കല്ലിടുകയും സമര്പ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗവര്ണര് രാജേന്ദ്ര അര്ലേക്കര്, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ സുരേഷ് ഗോപി, ജോര്ജ് കുര്യന്, ഹൈബി ഈഡന് എംപി, ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് എന്നിവര് ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്തു. അതേസമയം കോടിക്കണക്കിന് ചെലവുള്ള റോഡുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയിട്ടും പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ ഒഴിവാക്കിയതിലും ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങ് ബിജെപി പ്രചാരണ വേദിയാക്കി മാറ്റിയതിലും പ്രതിഷേധിച്ച് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ചടങ്ങ് ബഹിഷ്കരിച്ചിരുന്നു.
പ്രതിപക്ഷത്തുനിന്ന് ഹൈബി ഈഡന് എംപി മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്, മന്ത്രിമാരായ കെ കൃഷ്ണന്കുട്ടി, എംബി രാജേഷ് എന്നിവരെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നില്ല. എംഎല്എ ഉമ തോമസിനെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അവര് പങ്കെടുത്തില്ല. റിയാസിനെ ക്ഷണിക്കാതെ ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിനെ ഉള്പ്പെടുത്തിയതിനെതിരെയായിരുന്നു പ്രധാന പ്രതിഷേധം. പ്രസംഗം വിവര്ത്തനം ചെയ്യാന് ഒരു ബിജെപി നേതാവിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതും വിമര്ശിക്കപ്പെട്ടു