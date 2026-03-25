സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ബുധന്, 25 മാര്ച്ച് 2026 (21:52 IST)
കോഴിക്കോട് പക്ഷിപ്പനി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തില് വളര്ത്തു പക്ഷികളുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകുന്നവരും പൊതുജനങ്ങളും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലാ മെഡിക്കല് ഓഫീസര് ഡോ. ടി കെ ജയന്തി അറിയിച്ചു. പക്ഷികളില് കാണപ്പെടുന്ന ഇന്ഫ്ലുവന്സ എ വൈറസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന പകരുന്ന രോഗമാണ് പക്ഷിപ്പനി അഥവാ ഏവിയന് ഇന്ഫ്ളുവന്സ. പക്ഷികളില് നിന്നും പക്ഷികളിലേക്കാണ് ഇത് പകരാറുള്ളത്.
കോഴി, താറാവ്, കാട, വാത്ത്, ടര്ക്കി, അലങ്കാര പക്ഷികള് തുടങ്ങി എല്ലാ ഇനം പക്ഷികളേയും ഈ രോഗം ബാധിക്കാം. എന്നാല് അപൂര്വ്വമായി പക്ഷികളില് നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകര്ന്നേക്കാം. മനുഷ്യരിലെ രോഗം ഗുരുതരമാവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാല് പക്ഷികളുമായും മൃഗങ്ങളുമായും സുരക്ഷിതമായ അകലം പാലിക്കണം.
രോഗബാധയേറ്റ കോഴി, താറാവ്, വളര്ത്തു പക്ഷികള് ഇവയെ പരിപാലിക്കുന്നവര്, അടുത്ത സമ്പര്ക്കം പുലര്ത്തുന്നവര്, മാംസം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവര്, കശാപ്പുകാര്, വെറ്ററിനറി ഡോക്ടര്മാര്, രോഗ നിയന്ത്രണത്തിനായി പക്ഷികളെ നശിപ്പിക്കാന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവര്, സഹായികള് എന്നിവര് പ്രതിരോധ നടപടികള് സ്വീകരിക്കണം. പനി, ശക്തമായ ശരീര വേദന, കണ്ണിന് ചുവപ്പ്, ചുമ, വയറിളക്കം, മൂക്കൊലിപ്പ് കഫത്തില് രക്തം കാണുക, ശ്വാസം മുട്ട് എന്നിവയാണ് മനുഷ്യരിലെ രോഗലക്ഷണങ്ങള്.