സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ബുധന്, 25 മാര്ച്ച് 2026 (18:16 IST)
ന്യൂഡല്ഹി: ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കോണ്ഗ്രസ് നേതാവുമായ രാഹുല് ഗാന്ധി കേരള സന്ദര്ശനം റദ്ദാക്കി. അമ്മ സോണിയ ഗാന്ധി ആശുപത്രിയിലായതിനാലാണ് അദ്ദേഹം കേരള സന്ദര്ശനം റദ്ദാക്കിയത്. കോഴിക്കോട്ടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടികളില് പങ്കെടുക്കാന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. വൈകുന്നേരം 4:30 ന് കോഴിക്കോട് ബീച്ചില് നടക്കുന്ന മഹാ റാലിയില് രാഹുല് ഗാന്ധി പ്രവര്ത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമെന്ന് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
കോഴിക്കോട് പരിപാടിക്ക് ശേഷം പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച ബസില് കരിപ്പൂര് വിമാനത്താവളത്തിലെത്താനായിരുന്നു തീരുമാനം. ഇതിനായി കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലും വിമാനത്താവള പരിസരത്തും കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. രാഹുലിന്റെ യാത്ര റദ്ദാക്കിയതിനെത്തുടര്ന്ന് പകരം കോണ്ഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാര്ജുന് ഖാര്ഗെ റാലിയില് പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള് കാരണം 79 കാരിയായ സോണിയ ഗാന്ധിയെ ഇന്നലെ രാത്രി ഡല്ഹിയിലെ സര് ഗംഗാ റാം ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാരണം സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും ഗംഗാ റാം ആശുപത്രി ചെയര്മാന് ഡോ. അജയ് സ്വരൂപ് പറഞ്ഞു. ഒരു സംഘം ഡോക്ടര്മാര് പരിചരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവസ്ഥ ഗുരുതരമല്ല.