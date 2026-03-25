സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ബുധന്, 25 മാര്ച്ച് 2026 (17:12 IST)
ഉയര്ന്ന വില നല്കി ഇന്ത്യ റഷ്യന് എണ്ണ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില് ഇന്ത്യയുടെ ഊര്ജ്ജ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനാണ് റഷ്യയില് നിന്ന് വന്തോതില് ക്രൂഡോയില് ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. ഏപ്രില് മാസത്തെ വിതരണത്തിനായി ഏകദേശം ആറുകോടി ബാരല് റഷ്യന് എണ്ണയാണ് ഇന്ത്യന് റിഫൈനറികള് വാങ്ങിക്കൂട്ടിയത്.
ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് റഷ്യയില് നിന്നുള്ള എണ്ണയിറക്കുമതിയില് ഇരട്ടിയിലധികം വര്ദ്ധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അഞ്ചു മുതല് 15 ഡോളര് വരെ അധിക തുക നല്കിയാണ് പുതിയ കരാറുകള് ഉറപ്പിച്ചത്. അതേസമയം ഇന്ധനലഭ്യതയെ കുറിച്ചുള്ള വാര്ത്തകള് പ്രചരിക്കുന്നതിനിടെ വിശദീകരണവുമായി എണ്ണ കമ്പനികള്. രാജ്യത്ത് പെട്രോള്, ഡീസല്, എല്പിജി ക്ഷാമമില്ലെന്നും അതിനാല് ആവശ്യത്തിനുമാത്രം ഇന്ധനം വാങ്ങണമെന്നും കമ്പനികള് അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യന് ഓയില്, ഭാരത് പെട്രോളിയം, ഹിന്ദുസ്ഥാന് പെട്രോളിയം എന്നിവരാണ് അറിയിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്.
സോഷ്യല് മീഡിയയില് പ്രചരിക്കുന്ന വ്യാജ വാര്ത്തകള് ജനങ്ങളെ പരിഭ്രാന്തരാക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കമ്പനികള് വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള പമ്പുകളില് ഇന്ധന വിതരണം തടസ്സമില്ലാതെ നടക്കുകയാണെന്നും എല്ലാ പെട്രോള് പമ്പുകളിലും ആവശ്യത്തിന് സ്റ്റോക്ക് ലഭ്യമാണെന്നും കമ്പനികള് വ്യക്തമാക്കി.