വ്യാഴം, 5 മാര്‍ച്ച് 2026
സീമ വിനീത് ഉള്‍പ്പെടെ 15 ട്രാന്‍സ് വനിതകള്‍ ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്നു

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ബുധന്‍, 4 മാര്‍ച്ച് 2026 (20:37 IST)
തിരുവനന്തപുരം: ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ സമൂഹത്തില്‍ നിന്നുള്ള പുതിയ പ്രവര്‍ത്തകരെ പാര്‍ട്ടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ അറിയിച്ചു.പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സമഗ്ര വികസനം എന്ന രാഷ്ട്രീയ ദര്‍ശനത്തിലുള്ള തന്റെ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സോഷ്യല്‍ മീഡിയ താരവും മേക്കപ്പ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റുമായ സീമ വിനീത് ഉള്‍പ്പെടെ 15 ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ വനിതകളാണ് ഇന്ന് ബിജെപി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത്.

ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ അവരെ ഷാളുകള്‍ അണിയിച്ച് സ്വീകരിച്ചു. ഭരതനാട്യം നര്‍ത്തകി അദ്രിജ, ശ്രീക്കുട്ടി നാമി എന്നിവരും ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്നവരില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. 'എല്ലാവര്‍ക്കും ഒപ്പം, എല്ലാവര്‍ക്കും വേണ്ടി' എന്നത് വെറുമൊരു മുദ്രാവാക്യമല്ല. എല്ലാ മലയാളികള്‍ക്കും ബിജെപി-എന്‍ഡിഎ മുന്നണി നല്‍കുന്ന ഉറപ്പും നല്ലൊരു നാളെയെക്കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദാനവുമാണിത്. ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ സമൂഹത്തില്‍ നിന്നുള്ള പുതിയ പ്രവര്‍ത്തകരെ പാര്‍ട്ടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതില്‍ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിജിയുടെ സമഗ്ര വികസനം എന്ന രാഷ്ട്രീയ ദര്‍ശനത്തിലുള്ള അവരുടെ ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് അവരുടെ തീരുമാനത്തിന് പിന്നില്‍. ശക്തവും വികസിതവുമായ ഒരു കേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കാന്‍ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാം,' ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡര്‍ വനിതകള്‍ക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ കുറിച്ചു. ബിജെപിയില്‍ നിന്ന് അംഗത്വം സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സീമ വിനീതും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവെച്ചു.


