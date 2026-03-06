സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
ആലപ്പുഴ: സിപിഎം അംഗത്വം പുതുക്കില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച മുന് മന്ത്രി ജി. സുധാകരന്. പാര്ട്ടിക്കുള്ളില് ഗുരുതരമായ അവഗണനയും അപമാനവും ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില് സുധാകരന് അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തില് നിന്ന് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായി മത്സരിച്ചേക്കാം. മത്സരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സുധാകരന് പറഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം തന്നെ യുഡിഎഫില് നിന്നോ ബിജെപിയില് നിന്നോ പിന്തുണ തേടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വ്യക്തി എന്ന നിലയില് മത്സരിക്കുമെന്നും ആര്ക്കും പിന്തുണയ്ക്കാന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും പാര്ട്ടിക്കെതിരായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. അതേസമയം സുധാകരനെ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കാന് പ്രേരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള് സിപിഎമ്മും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജില്ലയില് ശക്തമായ പൊതുജന പിന്തുണയുള്ള മുതിര്ന്ന നേതാവ് ഔദ്യോഗിക പാര്ട്ടി സ്ഥാനാര്ത്ഥിക്കെതിരെ മത്സരിച്ചാല് ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പാര്ട്ടി നേതാക്കള്ക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്. അമ്പലപ്പുഴയില് പാര്ട്ടി സ്ഥാനാര്ത്ഥിയാകാനുള്ള ആഗ്രഹം സുധാകരന് നേരത്തെ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.