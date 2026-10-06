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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 6 October 2026 (09:22 IST)

ആദ്യം പ്ലാനിംഗ് ബോര്‍ഡ്, ഇപ്പോള്‍ കെഎഎസ്, എസ് ഐ പരീക്ഷകള്‍: പി എസ് സിക്ക് മുന്നില്‍ മൂന്ന് കേസുകള്‍ കൂടി

PSC Age Limit, PSC Exams, Kerala News
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Tue, 6 Oct 2026 (08:25 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: ഐജി എസ്. അജീത ബീഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (SIT), കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സര്‍വീസ് (KAS), സബ്-ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ പരീക്ഷകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ കേരള പബ്ലിക് സര്‍വീസ് കമ്മീഷന്റെ (PSC) മൂന്ന് പരീക്ഷകളില്‍ ക്രമക്കേടുകള്‍ നടന്നതായി കണ്ടെത്തി. ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡ് മേധാവിയുടെ നിയമനത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയതിനേക്കാള്‍ ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകളാണ് ഇതില്‍ ഉള്ളതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഈ പരീക്ഷകളില്‍ ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ ചോര്‍ന്നിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (SIT) സംശയിക്കുന്നു. 
 
അന്നത്തെ ഭരണമുന്നണിയുമായി ബന്ധമുള്ളവര്‍ക്കും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കള്‍ക്കും നിയമനങ്ങള്‍ നല്‍കിയതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡ് മേധാവിയുടെ നിയമനത്തില്‍ ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകള്‍ വരുത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കും. അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറിയെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്യാന്‍ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ശുപാര്‍ശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിരമിച്ച ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ പെന്‍ഷന്‍ തടഞ്ഞുവെക്കുന്നത് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നടപടികളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
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ശ്രീനു എസ്
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