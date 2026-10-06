രാജ്യത്തെ 10 സംസ്ഥാനങ്ങളില് മഴയ്ക്കും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഐഎംഡി
കേരളം, ഒഡീഷ, ബിഹാര്, ഝാര്ഖണ്ഡ്, അരുണാചല് പ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, കൊങ്കണ്-ഗോവ, മധ്യ മഹാരാഷ്ട്ര, ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ ചില ഭാഗങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങളില് മഴയ്ക്കും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളില് വടക്കുകിഴക്കന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും തെക്കന് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും മഴ ലഭിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഒക്ടോബര് 5 മുതല് 7 വരെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറന് ഇന്ത്യയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളില് പുതിയൊരു മഴക്കാലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഡല്ഹി, ഹരിയാന, ചണ്ഡീഗഡ്, ഉത്തര്പ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളില് കാലാവസ്ഥ വരണ്ടതായി തുടരാനാണ് സാധ്യത.
ഒക്ടോബര് 7 വരെ കേരളത്തിലും മാഹിയിലും വ്യാപകമായ മഴ തുടരാന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഒക്ടോബര് 4 മുതല് 6 വരെ കേരളത്തിലും മാഹിയിലും ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കും ഒക്ടോബര് 5-ന് തെക്കന് കര്ണാടകയുടെ ഉള്പ്രദേശങ്ങളില് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.
ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കും ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രവചിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഒക്ടോബര് 2 മുതല് 5 വരെ തീരദേശ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, യാനം, റായലസീമ എന്നിവിടങ്ങളില് ശക്തമായ കാറ്റ് വീശാന് സാധ്യതയുണ്ട്.