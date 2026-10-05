ബിജെപിയുടെ പ്രതിസന്ധി തീരുന്നില്ല, സുഗതന്റെ ഒപ്പില് നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് സിപിഎമ്മും കോണ്ഗ്രസും
കൗണ്സിലര് സ്ഥാനം രാജിവെച്ചെന്ന ആര് ശ്രീലേഖയുടെ രാജികത്ത് വിവാദം ഒത്തുതീര്പ്പിലായെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലെ ബിജെപിയുടെ പ്രതിസന്ധി ഒഴിയുന്നില്ല. കാപ്പ കേസില് അറസ്റ്റിലായ ബിജെപി കൗണ്സിലര് ആര് സുഗതന്റെ ഒപ്പ് സംബന്ധിച്ച വിവാദം കടുപ്പിക്കാനാണ് കോണ്ഗ്രസിന്റെയും സിപിഎമ്മിന്റെയും തീരുമാനം. ഹാജര് രജിസ്റ്ററില് സുഗതന്റെ വ്യാജ ഒപ്പിട്ടെന്ന പരാതിയാണ് പുതിയ വിവാദങ്ങള്ക്ക് കാരണം. ഇത് കടുപ്പിക്കാനാണ് സിപിഎമ്മിന്റെയും കോണ്ഗ്രസിന്റെയും തീരുമാനം.
സുഗതന് കൗണ്സില് യോഗങ്ങളില് പങ്കെടുത്തതായി വ്യാജ ഒപ്പിട്ടു എന്നതാണ് ആരോപണം. ഇങ്ങനെ 3 യോഗങ്ങളില് പങ്കെടുത്തതായി വ്യാജ ഒപ്പിട്ടെന്ന് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ലഭിച്ച കൗണ്സില് രജിസ്റ്ററിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സിപിഎം ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. സുഗതനെ സംരക്ഷിക്കാനായി മേയര് വി വി രാജേഷിന്റെ ഓഫീസ് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് വ്യാജ ഒപ്പിട രജിസ്റ്റര് ബുക്ക് സൂക്ഷിച്ചതെന്ന് സിപിഎം പാര്ലമെന്ററി പാര്ട്ടി നെതാവ് എസ് പി ദീപക് ആരോപിക്കുന്നു. ഫെബ്രുവരി 26, മാര്ച്ച് 11, ഏപ്രില് 27 എന്നീ തീയതികളിലെ യോഗങ്ങളിലാണ് ക്രമക്കേട്.
കൗണ്സില് യോഗങ്ങളുടെ വീഡിയോ ദൃശ്യം വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇത് ലഭിച്ചില്ലെന്ന് എസ് പി ദീപക് പറയുന്നു. ഫെബ്രുവരി മാസം മുതല് സുഗതന് കൗണ്സില് യോഗങ്ങളില് പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. 6 മാസം കൗണ്സില് യോഗത്തില് പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കില് ചട്ടപ്രകാരം അയോഗ്യനാകും ഇത് ഒഴിവാക്കാനായാണ് രജിസ്റ്ററില് വ്യാജ ഒപ്പിട്ട് ക്രമക്കേട് നടത്തിയതെന്നാണ് സിപിഎം ആരോപിക്കുന്നത്. സംഭവത്തില് പോലീസ് കമ്മീഷണര്ക്ക് രേഖാമൂലം പരാതി നല്കിയെന്നും യുഡിഎഫും സര്ക്കാരും ഇടപെടണമെന്നും സിപിഎം ആവശ്യപ്പെട്ടു.ALSO READ: എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതി അടിച്ചുമാറ്റി സതീശൻ; വീണ്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചത് പിണറായി തറക്കല്ലിട്ട പദ്ധതി