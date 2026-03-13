ശോഭനയോ ശ്വേതയോ?; തിരുവനന്തപുരത്ത് താരങ്ങളെ കളത്തിലിറക്കാൻ ബിജെപി

രേണുക വേണു|
Last Modified വെള്ളി, 13 മാര്ച്ച് 2026 (13:21 IST)
നിയസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തതോടെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ബിജെപി സ്ഥാനാർഥികൾ ആരൊക്കെയാകണമെന്ന ചർച്ചകൾ ഡൽഹിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ചർച്ചകൾക്കിടയിൽ സിനിമാ താരങ്ങളുടെ പേരുകൾ പരിഗണനയിൽ വരുന്നുണ്ട്. നടി ശോഭന, ശ്വേതാ മേനോൻ എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായും ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നത്. ശോഭനയുമായി ബിജെപി നേതൃത്വം ഇതിനോടകം ചർച്ച നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. എന്നാൽ മത്സരരംഗത്തേക്കിറങ്ങുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല.
അതോടൊപ്പം തന്നെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ തൃക്കാക്കര മണ്ഡലത്തിൽ ശ്വേതയെ പരിഗണിക്കുന്നു എന്ന വിവരങ്ങളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ താര സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ശ്വേത
വിഷയത്തിൽ ഇതുവരെ പ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടില്ല. താരങ്ങളെ മുൻപും കളത്തിലിറക്കി പരീക്ഷിച്ച മണ്ഡലമായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം നിയോജക മണ്ഡലം. 2016ൽ ശ്രീശാന്തിനെ രംഗത്തിറക്കിയ ബിജെപി 2021ൽ നടൻ കൃഷ്ണകുമാറിനെ വെച്ചും പരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നു.
അതേസമയം പാലക്കാട് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ സ്ഥാനാർഥിയായേക്കും. ആറൻമുളയിൽ എം.ടി.രമേശും വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ആർ.ശ്രീലേഖയും മഞ്ചേശ്വരത്ത് കെ സുരേന്ദ്രനും മത്സരിക്കാനാണ് സാധ്യത. കൂടാതെ നേമത്ത് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറും കഴക്കൂട്ടത്ത് വി.മുരളീധരനും കാട്ടാക്കടയിൽ പി.കെ.കൃഷ്ണദാസും മത്സരിക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.