കാബൂള്‍ ആക്രമണം: ഇന്ത്യ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് 2.5 ടണ്‍ മെഡിക്കല്‍ കിറ്റുകള്‍ അയച്ചു

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 21 മാര്ച്ച് 2026 (11:36 IST)
കാബൂളിലെ മയക്കുമരുന്ന് പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തില് പാകിസ്ഥാന് നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തോടുള്ള മാനുഷിക പ്രതികരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ആക്രമണത്തില് പരിക്കേറ്റവരുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി 2.5 ടണ് അടിയന്തര മരുന്നുകള്, മെഡിക്കല് ഡിസ്പോസിബിള്സ്, കിറ്റുകള്, ഉപകരണങ്ങള് എന്നിവ ഇന്ത്യ
അയച്ചു.
ഇന്ത്യ അഫ്ഗാന് ജനതയോട് ഐക്യദാര്ഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുവെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ (എംഇഎ) വക്താവ് രണ്ധീര് ജയ്സ്വാള് എക്സില് എഴുതി. മാര്ച്ച് 16 ന് രാത്രി പാകിസ്ഥാന് സൈന്യം നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തില് കാബൂളിലെ ഒരു പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം തകര്ന്നു. 400 ല് അധികം ആളുകള് കൊല്ലപ്പെടുകയും 250 ല് അധികം പേര്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് അഫ്ഗാന് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. ആക്രമണ സമയത്ത് കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രോഗികളും ജീവനക്കാരുമാണ് ഇരകളില് പലരും.
സമീപ വര്ഷങ്ങളില് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില് സാധാരണക്കാര്ക്കെതിരെ നടന്ന ഏറ്റവും മാരകമായ ഒറ്റ ആക്രമണങ്ങളിലൊന്നാണിത്. ആക്രമണം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില് വ്യാപകമായ അപലപനത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.