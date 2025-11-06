വ്യാഴം, 6 നവം‌ബര്‍ 2025
ആന്‍ജിയോഗ്രാമിന് വിധേയനാകേണ്ടിയിരുന്ന രോഗി മരിച്ചു; തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജിനെതിരെ പരാതി

ഹൃദയചികിത്സയിലെ അശ്രദ്ധ മൂലമാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചതെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വ്യാഴം, 6 നവം‌ബര്‍ 2025 (19:31 IST)
തിരുവനന്തപുരം: മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ ചികിത്സാ പിഴവ് മൂലം ഒരു രോഗി മരിച്ചു. കൊല്ലം പന്മന സ്വദേശി വേണു (48) ആണ് മരിച്ചത്. ഹൃദയചികിത്സയിലെ അശ്രദ്ധ മൂലമാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചതെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. ബുധനാഴ്ചയാണ് വേണു മരിച്ചത്. ചികിത്സയിലിരിക്കെ അദ്ദേഹം സുഹൃത്തിന് അയച്ച ശബ്ദ സന്ദേശം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാല്‍ അതിന് ആശുപത്രി മാത്രമായിരിക്കും ഉത്തരവാദി എന്നാണ് സന്ദേശത്തില്‍ പറയുന്നത്. ആന്‍ജിയോഗ്രാമിനായി താന്‍ എത്തിയെന്നും ആറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ അദ്ദേഹത്തെ പരിശോധിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ അഴിമതിയുണ്ട്. അഴിമതി കാരണം അത് തകര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യൂണിഫോമിലുള്ളവരോട് നമ്മള്‍ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാല്‍ അവര്‍ പ്രതികരിക്കാതെ ഞങ്ങളെ തുറിച്ചുനോക്കും. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഞാന്‍ ഒരു അടിയന്തര ആന്‍ജിയോഗ്രാമിനായി ഇവിടെ വന്നു. ഇന്ന് ബുധനാഴ്ചയാണ്. ആറ് ദിവസമായി.
തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് അടിയന്തര കേസായി റഫര്‍ ചെയ്ത ഒരു രോഗിയാണ് ഞാന്‍. എന്റെ പേരില്‍ അവര്‍ കാണിക്കുന്ന കഴിവില്ലായ്മ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ആന്‍ജിയോഗ്രാമിനെക്കുറിച്ച് റൗണ്ട്‌സിനായി വന്ന ഡോക്ടറോട് ഞാന്‍ ചോദിച്ചപ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ധാരണയുമില്ലായിരുന്നു. അവര്‍ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയാണോ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമല്ല.

തിരുവനന്തപുരം പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ രണ്ടുപേര്‍ താമസിക്കാന്‍ എത്ര ചിലവാകുമെന്ന് നിങ്ങള്‍ക്കറിയാമോ? സാധാരണക്കാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഭയകേന്ദ്രമാകേണ്ട ആശുപത്രി ഓരോ ജീവനും ഒരു ശാപമായി മാറുകയാണ്. ഞാന്‍ അറിയാതെയാണ് ഇവിടെ വന്നത്. എന്റെ ജീവന്‍ അപകടത്തിലാണെങ്കില്‍ ഇവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് അതിന് ഉത്തരവാദികള്‍. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാല്‍, ഈ ശബ്ദം പുറം ലോകത്തെ അറിയിക്കണം എന്നിങ്ങനെയാണ് സുഹൃത്തിന് അയച്ച സന്ദേശത്തില്‍ പറയുന്നത്. ഈ ശബ്ദ സന്ദേശം അയച്ച് ഏതാനും മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ അദ്ദേഹം മരിച്ചു. വേണു ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ്.


