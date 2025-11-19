ബുധന്‍, 19 നവം‌ബര്‍ 2025
അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച് മുത്തശ്ശനോടും മുത്തശ്ശിയോടും ഇടപഴകി; നാലുവയസുകാരിയെ പൊള്ളലേല്‍പ്പിച്ച കേസില്‍ മാതാവ് അറസ്റ്റില്‍

നാലു വയസ്സുള്ള മകളുടെ കൈ ചൂടുള്ള പാന്‍ ഉപയോഗിച്ച് പൊള്ളിച്ച സംഭവത്തിലാന് യുവതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത്.

ബുധന്‍, 19 നവം‌ബര്‍ 2025 (09:55 IST)
മരട് കാട്ടിതറ സ്വദേശിയായ സ്ത്രീയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നാലു വയസ്സുള്ള മകളുടെ കൈ ചൂടുള്ള പാന്‍ ഉപയോഗിച്ച് പൊള്ളിച്ച സംഭവത്തിലാന് യുവതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത്. കുട്ടിയെ അമ്മ ഏറെ നാളായി ഉപദ്രവിച്ച് വരികയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. യുവതിയെ ഉടന്‍ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കും. കുടുംബത്തിലെ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ മൂലമാണ് അമ്മ കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിച്ചതെന്ന് അയല്‍ക്കാര്‍ പറയുന്നു. കുട്ടി സ്‌കൂളില്‍ അസ്വസ്ഥയാണെന്ന് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട അധ്യാപകര്‍ കാര്യം അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ക്രൂരത പുറത്തായത്.

അമ്മ തന്റെ മൂത്ത സഹോദരന് ഭക്ഷണം നല്‍കിയെങ്കിലും തന്നെ അവഗണിച്ചുവെന്ന് കുട്ടി അധ്യാപകരോട് പറഞ്ഞു. അധ്യാപകര്‍ കുട്ടിയെ കൂടുതല്‍ പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ ശരീരത്തില്‍ പൊള്ളലേറ്റ പാടുകള്‍ കണ്ടെത്തി. ഇതോടെ സ്‌കൂള്‍ അധികൃതര്‍ പോലീസിനെ അറിയിച്ചു. കുട്ടിയുടെ കൈകളിലും കാലുകളിലും സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിലും പൊള്ളലേറ്റ പാടുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് കുട്ടിക്ക് വൈദ്യസഹായം നല്‍കി. ചോദ്യം ചെയ്യലില്‍ കുട്ടി അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ശീലമാക്കിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് താന്‍ കര്‍ശനമായ ശിക്ഷ നല്‍കിയതായി സ്ത്രീ സമ്മതിച്ചു.

അമ്മ പതിവായി കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുകയും പത്ത് തവണയില്‍ കൂടുതല്‍ ചൂടുള്ള പാന്‍ ഉപയോഗിച്ച് പൊള്ളിക്കുകയും ചെയ്തതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. കുട്ടി മാതാപിതാക്കള്‍, മുത്തശ്ശിമാര്‍, അമ്മാവന്റെ കുടുംബം എന്നിവരോടൊപ്പം ഒരു വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. മറ്റ് അംഗങ്ങളുമായി സ്ത്രീ ശത്രുതാപരമായ ബന്ധം പുലര്‍ത്തിയിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയുമായി ഇടപഴകുന്നത് സ്ത്രീ കണ്ടതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് കുട്ടിയെ ശിക്ഷിച്ചത്.


