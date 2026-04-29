ബുധന്‍, 29 ഏപ്രില്‍ 2026
വോട്ടവകാശം നിഷേധിക്കണമെന്ന് നിര്‍ബന്ധം പിടിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്; പോസ്റ്റല്‍ ബാലറ്റ് കേസില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കോടതിയുടെ വിമര്‍ശനം

ശ്രീനു എസ്| Last Modified ബുധന്‍, 29 ഏപ്രില്‍ 2026 (08:42 IST)
കൊച്ചി: പോസ്റ്റല്‍ ബാലറ്റ് കേസില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ കേരള ഹൈക്കോടതി രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചു. 20,000 ത്തോളം ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ കഴിയാത്തത് ഗുരുതരമായ സാഹചര്യമാണെന്ന് കോടതി വിശേഷിപ്പിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനില്‍ തന്നെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നവര്‍ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ അവസരം നിഷേധിച്ചതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കാത്ത കമ്മീഷന്റെ കര്‍ക്കശ നിലപാടിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് സാഹചര്യം നിര്‍ഭാഗ്യകരമാണെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ പൗരനും വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് കോടതി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ചട്ടം 27 പ്രകാരം ബാലറ്റുകള്‍ നല്‍കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് കമ്മീഷന്‍ വാദിച്ചിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമെന്ന നിലയില്‍ ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് കമ്മീഷന്‍ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയത്തില്‍ എന്ത് നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും കോടതി സൂചിപ്പിച്ചു.

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ പോസ്റ്റല്‍ ബാലറ്റുകള്‍ ലഭിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജി ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു. സ്‌ട്രോംഗ് റൂമുകള്‍ ഇതിനകം സീല്‍ ചെയ്തതിനാല്‍ ഇനി പോസ്റ്റല്‍ ബാലറ്റുകള്‍ നല്‍കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് കമ്മീഷന്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരായ മുഹമ്മദ് സിനാന്‍, എം ജി അനില്‍ കുമാര്‍ എന്നിവരാണ് അപേക്ഷിച്ചിട്ടും തപാല്‍ ബാലറ്റുകള്‍ നിഷേധിച്ചതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.


