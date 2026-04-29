സംസ്ഥാനത്ത് പാലിന് 4 രൂപ കൂട്ടി; പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന്

ശ്രീനു എസ്| Last Modified ബുധന്‍, 29 ഏപ്രില്‍ 2026 (09:30 IST)
സംസ്ഥാനത്ത് പാലിന് 4 രൂപ കൂട്ടി. മില്‍മ ഫെഡറേഷന്റെ തീരുമാനത്തിന് സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകാരം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേരുന്ന ഫെഡറേഷന്‍ യോഗം കൂടിയ വില പ്രഖ്യാപിക്കും. ആറ് രൂപ കൂട്ടണം എന്നായിരുന്നു മില്‍മ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാല്‍ നാലു രൂപ മതിയെന്ന സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശം അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ അനുമതിയോടുകൂടിയാണ് വില കൂട്ടുന്നത്. ലിറ്ററിന് 56 രൂപ വിലയുണ്ടായിരുന്ന പാലിന് ഇനിമുതല്‍ 60 രൂപയാകും. പാലിന്റെ ഗുണനിലവാരം അനുസരിച്ച് കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ലിറ്ററിന് നിലവില്‍ 45 രൂപ മുതല്‍ 52 രൂപ വരെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. 2022 ഡിസംബറിലാണ് അവസാനമായി പാല്‍ വില കൂട്ടിയത്.


