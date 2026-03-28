കേരളത്തിലെ സീല്‍ വിവാദം: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിച്ച് ബിജെപി

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 28 മാര്ച്ച് 2026 (21:03 IST)
തിരുവനന്തപുരം: ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര് (സിഇഒ) പുറപ്പെടുവിച്ച സര്ക്കുലറില് ബിജെപിയുടെ ഔദ്യോഗിക മുദ്ര ഉപയോഗിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവത്തെ തുടര്ന്ന് വലിയ വിവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നില് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് പാര്ട്ടി ഇന്ത്യന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചു. സംഭവത്തെ ബിജെപി ശക്തമായി എതിര്ത്തു.
ഒരു വ്യക്തിഗത ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നടപടിക്രമത്തിലെ വീഴ്ചയായി ഇത് വരുത്തിത്തീര്ക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പാര്ട്ടി അവകാശപ്പെട്ടു. തുടക്കത്തില് നടപടിക്രമത്തിലെ പിഴവായി കണക്കാക്കിയിരുന്ന കാര്യം ഇപ്പോള് സംസ്ഥാന ഭരണകൂടത്തിലെ ചില വിഭാഗങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉള്പ്പെട്ട ഒരു 'മനപ്പൂര്വ്വമായ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചന'യുടെ ഫലമാണെന്നാണ് ബിജെപി പറയുന്നത്. ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ, എസ്.എഫ്.ഐ തുടങ്ങിയ സംഘടനകളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ജൈസല് പി. അസീസ് എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പങ്കാണ് ബിജെപി എടുത്തുകാട്ടുന്നത്.
ഒരു എന്ജിഒ (സിപിഐ (എം) പിന്തുണയുള്ള യൂണിയന് നേതാവായി അറിയപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മനഃപൂര്വ്വം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതല ഏല്പ്പിച്ചതാണെന്ന് പാര്ട്ടി അവകാശപ്പെടുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉടനടി സ്ഥലം മാറ്റണമെന്നും സംഭവത്തില് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനില് ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.