ചൊവ്വ, 13 ജനുവരി 2026
തന്ത്രിക്ക് ജാമ്യം കൊടുക്കരുത്, ആത്മീയ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് തെളിവ് നശിപ്പിക്കും: എസ് ഐ ടി

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 13 ജനുവരി 2026 (09:01 IST)
തന്ത്രിക്ക് ജാമ്യം കൊടുക്കരുതെന്നും ആത്മീയ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് തെളിവ് നശിപ്പിക്കുമെന്നും എസ് ഐ ടി. റിമാന്‍ഡില്‍ കഴിയുന്ന തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവരുടെ ജാമ്യ അപേക്ഷ ഇന്ന് കൊല്ലം വിജിലന്‍സ് കോടതിയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. സ്വര്‍ണ പാളികള്‍ കൈമാറിയതിലെ ഗൂഢാലോചനയില്‍ തന്ത്രിക്ക് നേരിട്ട് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തല്‍.

തന്ത്രിക്ക് ജാമ്യം നല്‍കുന്നതിനെ എസ്‌ഐടി ശക്തമായ എതിര്‍ക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നാംപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയുമായി തന്ത്രിക്കുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണ്. തന്ത്രിക്ക് ജാമ്യം നല്‍കുന്നത് സമൂഹത്തിന് തെറ്റായ സന്ദേശം നല്‍കുമെന്നും റിമാന്‍ഡ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.


