ചൊവ്വ, 13 ജനുവരി 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ ഇന്ന് കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കും; കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ പരിഗണിക്കും

Rahul Mamkootathil, Non Bailable offenses, Charge sheet,Kerala News,രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ, ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ്, ചാർജ് ഷീറ്റ്, കേരള വാർത്ത
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 13 ജനുവരി 2026 (08:49 IST)
രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ ഇന്ന് കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കും. കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ പരിഗണിക്കും. തിരുവല്ല രജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാഹുലിനെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കാന്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഏഴുദിവസം കസ്റ്റഡിയില്‍ വേണമെന്നാണ് എസ് ഐ ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്.

കസ്റ്റഡിയില്‍ ലഭിച്ചാല്‍ ബലാല്‍സംഗം നടന്ന തിരുവല്ലയിലെ ഹോട്ടലില്‍ എത്തിച്ചുള്ള തെളിവെടുപ്പ് നടത്തും. മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി രാഹുലിന് ജാമ്യം കൊടുക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. മാവേലിക്കര സബ് ജയിലില്‍ ഉള്ള രാഹുലിനെ വൈദ്യ പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷം രാവിലെ 11 മണിയോടെ കോടതിയില്‍ എത്തിക്കും.

രാഹുലിന് ജയിലില്‍ പ്രത്യേക പരിഗണന നല്‍കിയിട്ടില്ല. മൂന്നാം നമ്പര്‍ സെല്ലില്‍ ഒറ്റയ്ക്കാണ് രാഹുലിനെ പാര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുരക്ഷാ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് പാര്‍പ്പിച്ചത്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :