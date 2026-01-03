സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 3 ജനുവരി 2026 (17:31 IST)
പാലക്കാട്: ജില്ലാ ആശുപത്രിയില് വൈദ്യപരിശോധനയില് പിഴവ് സംഭവിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് വലതുകൈ മുറിച്ചുമാറ്റേണ്ടി വന്ന ഒമ്പതുവയസ്സുകാരി വിനോദിനിയെ സഹായിക്കാന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശന് മുന്നോട്ടുവന്നു. കുട്ടിക്ക് കൃത്രിമ കൈ ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് പൂര്ണ്ണമായും വഹിക്കാമെന്ന് സതീശന് വിനോദിനിയുടെ കുടുംബത്തെ ഫോണില് അറിയിച്ചു.
പുതുവത്സരത്തില് പോലും വിനോദിനിക്ക് സ്കൂളില് പോകാന് കഴിയുന്നില്ലെന്നും വീട്ടില് തന്നെ തുടരുകയാണെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുകള് വന്നതിനെ തുടര്ന്നാണ് ഇടപെടല്. ഡോക്ടര്മാരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം റോബോട്ടിക് കൈ ഘടിപ്പിക്കാന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്ന് കുടുംബം പറയുന്നു. ആവശ്യമെങ്കില് ഏത് ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സ ക്രമീകരിക്കാന് സഹായിക്കുമെന്ന് സതീശന് ഉറപ്പ് നല്കിയതായി വിനോദിനിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു.