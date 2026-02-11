ദീപകിന്റെ ആത്മഹത്യ; ഷിംജിതക്ക് ജാമ്യം

രേണുക വേണു|
Last Modified ബുധന്, 11 ഫെബ്രുവരി 2026 (13:50 IST)
കോഴിക്കോട് ഗോവിന്ദപുരം സ്വദേശി ദീപക് ജീവനൊടുക്കിയതില് പ്രതി ഷിംജിത
മുസ്തഫക്ക് ജാമ്യം.
കോഴിക്കോട് സെഷന്സ് കോടതിയാണ് ജാമ്യം നല്കിയത്. സ്വകാര്യ ബസില് വെച്ച് ഷിംജിത ദൃശ്യങ്ങള് പകര്ത്തിയ മൊബൈല് ഫോണിന്റേയും ലാപ്ടോപ്പിന്റേയും ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ ഫലം വരുന്നത് വരെ ജാമ്യം അനുവദിക്കരുതെന്നായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ആവശ്യം.
എന്നാല് 21 ദിവസമായി ഷിംജിത ജയിലില് തുടരുകയായിരുന്നു എന്നും ഇത്രയധികം ദിവസം ജയിലില് തുടരേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ഷിംജിത നിലവില് അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്ന് ഷിംജിതയുടെ അഭിഭാഷകന് കോടതിയില് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത് മുഖവിലക്കെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.
കുന്ദമംഗലം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതിനെത്തുടര്ന്നാണ് ഷിംജിത പ്രിന്സിപ്പല് സെഷന്സ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
അപകീര്ത്തികരമായ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ദീപക്കിന്റെ ആത്മഹത്യ. ദീപക്കിന്റെ രക്ഷിതാക്കളുടെ പരാതിയിലാണ് ഷിംജിതയെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാ കുറ്റം ചുമത്തി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.