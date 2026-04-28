ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ചൊവ്വ, 28 ഏപ്രില് 2026 (08:30 IST)
നിതിന് രാജിന്റെ മരണത്തില് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ദളിത് സംഘടനയുടെ ഹര്ത്താല് . കടകള് തുറക്കുമെന്ന് വ്യാപാരികള് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിതിന് രാജിന്റെ ആത്മഹത്യക്ക് ഉത്തരവാദികളായവരെ ഉടനടി അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഹര്ത്താല് നടത്തുന്നത്. 52 ദളിത് ആദിവാസി സംഘടനകളുടെയും ആക്ഷന് കൗണ്സിലിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് ഹര്ത്താല്.
രാവിലെ ആറ് മുതല് വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെയാണ് ഹര്ത്താല് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിതിന്രാജിന്റെ കുടുംബത്തിന് പത്തു കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നല്കണമെന്നും അഞ്ചരക്കണ്ടി ഡെന്റല് കോളേജിന്റെ അഫിലിയേഷന് റദ്ദാക്കണമെന്നും തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് ഹര്ത്താല് അനുകൂലികള് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്.