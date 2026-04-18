ഞായര്‍, 19 ഏപ്രില്‍ 2026
നിതിന്‍ രാജിന്റെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ ലോണ്‍ ആപ്പ് മാഫിയയ്‌ക്കെതിരെ പോലീസ് നടപടി ശക്തമാക്കി; ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, ഹരിയാന സ്വദേശികളെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു

WEBDUNIA|
കണ്ണൂര്‍: അഞ്ചരക്കണ്ടി ഡെന്റല്‍ കോളേജിലെ ഒന്നാം വര്‍ഷ ബിഡിഎസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിയായ നിതിന്‍ രാജിന്റെ മരണത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഇന്‍സ്റ്റന്റ് 'പേഡേ' ലോണ്‍ ആപ്പിന്റെ മൂന്ന് ഓപ്പറേറ്റര്‍മാരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പ്രതികളായ ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ നിന്നുള്ള ഋഷികേശ് തിവാരി (32), പ്രശാന്ത് ഖേവാള്‍ (28), ഹരിയാനയില്‍ നിന്നുള്ള പ്രകാശ് ജയ് (54) എന്നിവരെ കണ്ണൂര്‍ ജുഡീഷ്യല്‍ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.

കണ്ണൂര്‍ സിറ്റി സൈബര്‍ ക്രൈം പോലീസ് നടത്തിയ
ഓപ്പറേഷനില്‍ പ്രതികളെ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ നോയിഡയില്‍ വെച്ചാണ്
പിടികൂടിയത്. നിഥിന്റെ അധ്യാപകരില്‍ ഒരാളുടെ പരാതിയെ തുടര്‍ന്നാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. വായ്പാ മാഫിയ സംഘം നിഥിനെ ഉടന്‍ തന്നെ 8,000-ല്‍ കൂടുതല്‍ പണം നല്‍കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തിയതായി പോലീസ് വെളിപ്പെടുത്തി. നിഥിന്റെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ വിശദീകരിച്ച് ഓപ്പറേറ്റര്‍മാരോട് അപേക്ഷിച്ച ചാറ്റ് ലോഗുകള്‍ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കണ്ടെടുത്തു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


