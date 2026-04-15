Last Modified ബുധന്, 15 ഏപ്രില് 2026 (16:25 IST)
തിരുവനന്തപുരം: കണ്ണൂര് ഡെന്റല് കോളേജ് വിദ്യാര്ത്ഥി നിതിന് രാജിന്റെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണക്കാരായ അധികൃതര്ക്കെതിരെ കര്ശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കേരള ഗവര്ണര് രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അര്ലേക്കര്. അന്വേഷണ റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് നടപടിയെടുക്കാന് ഗവര്ണര് കേരള ആരോഗ്യ ശാസ്ത്ര സര്വകലാശാല (കെ.യു.എച്ച്.എസ്) വൈസ് ചാന്സലര് മോഹന് കുന്നുമ്മലിന് നിര്ദ്ദേശം നല്കി.
ചൊവ്വാഴ്ച വി.സി. നിതിന് രാജിന്റെ വീട് സന്ദര്ശിക്കുകയും കെ.യു.എച്ച്.എസ് ചാന്സലര് കൂടിയായ ആര്ലേക്കറിന് വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോര്ട്ട് നല്കുകയും ചെയ്തു. ഈ വിഷയം അന്വേഷിക്കാന് സര്വകലാശാലയില് നിന്ന് ഒരു അന്വേഷണ സംഘത്തെ ഇതിനകം നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കുന്നുമ്മല് അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച മുതല് കോളേജില് രണ്ട് ദിവസത്തെ തെളിവെടുപ്പ് നടപടിക്രമം സര്വകലാശാല ഉദ്യോഗസ്ഥര് നടത്തും.
ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മറ്റ് വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ മൊഴിയും അവര് രേഖപ്പെടുത്തും. അതേസമയം നിതിനെതിരെ ജാതീയ പരാമര്ശം നടത്തിയതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന അധ്യാപകരായ ഡോ. എന്.കെ. റാം, ഡോ. സംഗീത നമ്പ്യാര് എന്നിവര് ഒളിവിലാണ്.