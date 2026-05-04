കേരളത്തിൽ രണ്ടിടത്ത് താമര വിരിഞ്ഞു; നേമത്ത് രാജീവ്, ചാത്തന്നൂർ ഗോപകുമാർ

Last Modified തിങ്കള്, 4 മെയ് 2026 (15:21 IST)
കേരളത്തിൽ വീണ്ടും അക്കൗണ്ട് തുറന്ന് ബിജെപി. ചാത്തന്നൂരും നേമവുമാണ് ബിജെപി പിടിച്ചെടുത്തത്. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ബിജെപിക്ക് ഒന്നിലേറെ സീറ്റ് ലഭിക്കുന്നത്. നേരത്തെ 2016 ൽ നേമത്ത് ബിജെപിയുടെ ഒ.രാജഗോപാൽ വിജയിച്ചിരുന്നു. 2021 ൽ ഈ സീറ്റി എൽഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു.
ചാത്തന്നൂരിൽ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ആർ.രാജേന്ദ്രനെയാണ് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. നേമത്ത് സിറ്റിങ് എംഎൽഎയും മന്ത്രിയുമായിരുന്ന വി.ശിവൻകുട്ടിയെയാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ തോൽപ്പിച്ചത്.