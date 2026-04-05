സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ഞായര്, 5 ഏപ്രില് 2026 (21:27 IST)
കണ്ണൂര്: വീട്ടിലെ വോട്ടെടുപ്പിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാലറ്റ് പെട്ടിയിലെ വലിയ ദ്വാരം വിവാദത്തില്. പേരാവൂര് മണ്ഡലത്തില് വീട്ടിലെ വോട്ടെടുപ്പിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാലറ്റ് പെട്ടിയിലെ ദ്വാരം വളരെ വലുതാണെന്ന് പേരാവൂര് എംഎല്എയും സ്ഥാനാര്ത്ഥിയുമായ സണ്ണി ജോസഫ് ആരോപിച്ചു. ബാലറ്റ് പെട്ടിയില് വിരലുകള് വയ്ക്കാന് കഴിയുന്ന ഒരു ദ്വാരം എന്തിനാണ് ഉള്ളതെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് ചോദിച്ചു.
ജില്ലാ പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസര് കൂടിയായ കളക്ടര് സംഭവത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും സംഭവിച്ചത് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നുവെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
ബാലറ്റ് പെട്ടിയിലെ ദ്വാരത്തിന്റെ ചിത്രം കാണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കളക്ടറോട് സംസാരിച്ചു. ദ്വാരം വളരെ വലുതാണെന്നും പരിഹാരം കണ്ടെത്തുമെന്നും പറയുന്നതിന് പകരം കളക്ടര് നിഷേധാത്മകമായ സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യത്തില് കളക്ടര്ക്ക് ഉത്തരമില്ല. ഇത് മനഃപൂര്വമാണെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് ആരോപിച്ചു.
ജില്ലയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ നീതിപൂര്വ്വം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന് കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോ കേരളത്തിലെ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറോ ഇടപെടണമെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.