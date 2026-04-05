ഈസ്റ്റര്‍ ദിനത്തില്‍ പോത്തിറച്ചിയുടെ വില കിലോയ്ക്ക് 500 രൂപയാക്കി, ചോദ്യം ചെയ്തതിന് ജനക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ കത്തി വീശി

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ഞായര്, 5 ഏപ്രില് 2026 (21:17 IST)
കോട്ടയം: ഈസ്റ്റര് ദിനത്തില് പോത്തിറച്ചിക്ക് 500 രൂപ ഈടാക്കിയതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത നാട്ടുകാരുടെ നേരെ കടയുടമ കത്തി വീശി. മണര്കാട് തെരുവിലെ സ്വകാര്യ മാര്ക്കറ്റില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന യൂധ മീറ്റ്സ് എന്ന ഇറച്ചിക്കടയിലാണ് ഇന്നലെ രാവിലെ സംഭവം നടന്നത്. അനുമതിയില്ലാതെ കട നടത്തുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടര്ന്ന് കട അടച്ചുപൂട്ടാന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതര് ഉടമയ്ക്ക് നോട്ടീസ് നല്കി.
10,000 രൂപ പിഴയും ചുമത്തി. പഞ്ചായത്തില് നിന്ന് അനുമതി ലഭിക്കുന്നതുവരെ കട തുറക്കരുതെന്നും അവര് നിര്ദ്ദേശിച്ചു. ഈസ്റ്ററിന് മുന്നോടിയായി, മണര്കാട് പഞ്ചായത്ത് ഇറച്ചി വ്യാപാരികളുടെ യോഗം വിളിച്ച് കിലോയ്ക്ക് 440 രൂപയ്ക്ക് ഇറച്ചി വില്ക്കാന് നിര്ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.
മണര്കോട് പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള മറ്റ് കടകളില് ഈ വിലയ്ക്ക് വില്ക്കാന് തുടങ്ങിയെങ്കിലും ശനിയാഴ്ച രാവിലെ യൂധ മീറ്റ്സ് 460 രൂപയ്ക്ക് ഇത് വിറ്റു.
ഒരു മണിക്കൂറിനു ശേഷം വില 500 രൂപയായി വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു. ആളുകള് ഇത് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോള് 'ആവശ്യമുള്ളവര് മാത്രം വാങ്ങിയാല് മതി' എന്ന് കടയുടമ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. 500 രൂപയ്ക്ക് മാംസം വാങ്ങാന് കഴിയുന്നവര് മാത്രം ഇവിടെ നിന്നാല് മതിയെന്നും മറ്റുള്ളവരോട് സ്ഥലം വിടാനും ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.