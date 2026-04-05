ചൊവ്വ, 7 ഏപ്രില്‍ 2026
കെഎസ്ആര്‍ടിസിയുടെ പുതിയ ഗോവ പാക്കേജ്: 3 രാത്രികളും 2 പകലും ചെലവഴിക്കാം, 10 ലക്ഷം യാത്രാ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷ

KSRTC, Digitalization, Ganesh Kumar, Kerala News,കെഎസ്ആർടിസി, ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ, കേരള വാർത്ത, ഗണേഷ് കുമാർ
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ഞായര്‍, 5 ഏപ്രില്‍ 2026 (09:03 IST)
ആലപ്പുഴ: കെഎസ്ആര്‍ടിസിയുടെ ബജറ്റ് ടൂറിസം സെല്‍ ഈ ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളില്‍ നിന്നും ഗോവ റോഡ് ട്രിപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നു. ഉദ്ഘാടന യാത്ര ഏപ്രില്‍ 10 ന് കണ്ണൂരില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെടും. ഗോവയില്‍ 3 രാത്രികളും 2 പകലും ചെലവഴിക്കാം. കൂടാതെ 10 ലക്ഷം യാത്രാ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷയുള്ള സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ് അല്ലെങ്കില്‍ എസി ബസുകളിലാണ് യാത്രാസൗകര്യം (1 മുതല്‍ 80 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള യാത്രക്കാര്‍ക്ക്).

മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് യാത്ര. ആദ്യം നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക ഡിപ്പോയില്‍ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ നിര്‍ദ്ദിഷ്ട KSRTC ബസില്‍ കയറുക. തുടര്‍ന്ന് എല്ലാ ബസുകളും രാത്രി 10:00 മണിയോടെ തലപ്പാടി (കാസര്‍കോട്) ചെക്ക് പോസ്റ്റില്‍ ഒത്തുചേരുന്നു. ശേഷം ഗോവയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കായി ഒരു ആഡംബര എസി ബസിലേക്ക് മാറും. സൂപ്പര്‍ ഡീലക്‌സ്: 8,490രൂപ, എസി ബസ്: 9,240 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് നിരക്ക്.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: തലപ്പാടിയിലേക്കുള്ള ദൂരത്തെ ആശ്രയിച്ച് മറ്റ് ഡിപ്പോകളിലെ നിരക്കുകള്‍ വ്യത്യാസപ്പെടും). പാക്കേജില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഗോവയിലെ താമസം, ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആകര്‍ഷണങ്ങളിലേക്കും ഗൈഡഡ് സന്ദര്‍ശനങ്ങള്‍, കാസര്‍ഗോഡ് മുതല്‍ ഗോവയിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള എല്ലാ ഭക്ഷണവും
എന്നിവ ലഭിക്കും. എന്നാല്‍ കേരളത്തിനുള്ളില്‍ (തലപ്പാടിയിലേക്കുള്ള) യാത്രയ്ക്കിടെയുള്ള ഭക്ഷണച്ചെലവുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.


