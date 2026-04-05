സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ഞായര്, 5 ഏപ്രില് 2026 (08:25 IST)
തിരുവനന്തപുരം: ഏപ്രില് 1 മുതല് കേരളത്തിലെ താമസക്കാര്ക്ക് സഹകരണ ബാങ്കുകളില് വായ്പകള്ക്കായി വെള്ളി ആഭരണങ്ങളും നാണയങ്ങളും പണയം വയ്ക്കാം. റിസര്വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (ആര്ബിഐ) നാഴികക്കല്ലായ അംഗീകാരത്തെ തുടര്ന്നാണിത്. സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായാണ് സ്വര്ണ്ണത്തിന് പുറമെയുള്ള ഒരു ലോഹത്തിന് ഇത്തരം ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യങ്ങള്ക്കായി അംഗീകാരം നല്കുന്നത്. വെള്ളി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വായ്പകള്ക്കുള്ള നിര്ദ്ദേശങ്ങള് നിലവില് വാണിജ്യ ബാങ്കുകളും മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ മേഖലകള്ക്കായി അന്തിമ തീരുമാനങ്ങളൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല.
സ്വകാര്യ പണമിടപാടുകാര് പലപ്പോഴും അമിത പലിശ നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നതിന് ഒരു നിയന്ത്രിത ബദല് നല്കുന്നതിനാണ് ആര്ബിഐ ഈ പണയ വ്യവസ്ഥകള് പരിഷ്കരിച്ചത്. വെള്ളിയുടെ വിപണി മൂല്യത്തിന്റെ 85% വരെ വായ്പ എടുക്കുന്നവര്ക്ക് വായ്പ ഉറപ്പാക്കാന് കഴിയും. പരിശുദ്ധിയെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും വായ്പ നല്കുന്നത്. വെള്ളി വസ്തുക്കളുടെ തൂക്കവും പരിശുദ്ധിയും പരിശോധിക്കാന് ബാങ്കുകള് ബാധ്യസ്ഥരാണ്.
സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാന് മൂല്യം രണ്ട് രീതികളില് നിര്ണ്ണയിക്കും. വെള്ളിയുടെ 30 ദിവസത്തെ ശരാശരി വിലയും ഇന്ത്യ ബുള്ളിയന് ആന്ഡ് ജ്വല്ലേഴ്സ് അസോസിയേഷന് (IBJA) അല്ലെങ്കില് SEBI നിയന്ത്രിത കമ്മോഡിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലോസിംഗ് വിലയും അനുസരിച്ചായിരിക്കും മൂല്യം നിര്ണയിക്കുന്നത്.