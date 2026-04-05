ചൊവ്വ, 7 ഏപ്രില്‍ 2026
ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം, ചെറിയ മുൻതൂക്കം എൽഡിഎഫിന്, 12 മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഫലങ്ങൾ വിജയിയെ നിശ്ചയിക്കും ; മാതൃഭൂമി പ്രീ പോൾ സർവേ പുറത്ത്

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ഞായര്‍, 5 ഏപ്രില്‍ 2026 (10:21 IST)
വരാനിരിക്കുന്ന കേരള നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നൂലിഴ വ്യത്യാസത്തില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് തന്നെ അധികാരത്തില്‍ വരുമെന്ന് മാതൃഭൂമി പ്രീ സര്‍വേ. കടുത്ത മത്സരമാകും ഇത്തവണ 140 സീറ്റുകളിലും നടക്കുക. 12 സീറ്റുകളിലാണ് ജയസാധ്യത പ്രവചിക്കാനാവാത്ത അപ്രവചനീയത നിലനില്‍ക്കുന്നത്.

മാതൃഭൂമി കോര്‍ കേരള പ്രീ പോള്‍ സര്‍വേ പ്രകാരം എല്‍ഡിഎഫിന് 66-78 സീറ്റുകളാകും ലഭിക്കുക. യുഡിഎഫിന് 62-72 സീറ്റുകളും എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് 0-2 സീറ്റുകളും ലഭിക്കും. കണ്ണൂര്‍, പേരാവൂര്‍,വടകര,തൃത്താല,ചങ്ങാനാശ്ശേരി,പൂഞ്ഞാര്‍,ആറന്മുള,കഴക്കൂട്ടം വട്ടിയൂര്‍ക്ക്ക്കാവ്, നേമം,കാട്ടാക്കട, നെയ്യാറ്റിന്‍കര മണ്ഡലങ്ങളിലെ വിജയികള്‍ ആരാണെന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാകും സംസ്ഥാനം ആര് ഭരിക്കുമെന്ന് നിര്‍ണയിക്കപ്പെടുക.


