വെള്ളി, 12 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

Pulsar Suni: പള്‍സര്‍ സുനിക്ക് ജീവപര്യന്തമോ? ഇന്നറിയാം, വിധിപകര്‍പ്പും പുറത്തുവരും

ഒന്നുമുതല്‍ ആറ് വരെയുള്ള പ്രതികള്‍ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് എറണാകുളം പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെഷന്‍സ് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു

Actress Asault Case Verdict, actress attacked case, Kochi actress attacked case, Dileep, Pulsar Suni
രേണുക വേണു| Last Modified വെള്ളി, 12 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (08:27 IST)
Pulsar Suni

Pulsar Suni: നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിലെ പ്രതികള്‍ക്കുള്ള ശിക്ഷ ഇന്ന്. പള്‍സര്‍ സുനി അടക്കമുള്ള ആറ് പ്രതികളുടെ ശിക്ഷയാണ് വിധിക്കുക. കുറ്റകൃത്യത്തില്‍ ഒന്നാം പ്രതിയാണ് പള്‍സര്‍ സുനി.

ഒന്നുമുതല്‍ ആറ് വരെയുള്ള പ്രതികള്‍ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് എറണാകുളം പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെഷന്‍സ് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഡ്രൈവര്‍ മാര്‍ട്ടിന്‍ ആന്റണി. ബി.മണികണ്ഠന്‍, വി.പി.വിജീഷ്, എച്ച്.സലിം, പ്രദീപ് എന്നിവരാണ് കേസില്‍ മറ്റു പ്രതികള്‍. കേസില്‍ കുറ്റക്കാര്‍ക്കു പരമാവധി ശിക്ഷ നല്‍കണമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷന്‍ വാദിക്കും.

ഐപിസി പ്രകാരം പ്രതികള്‍ ചെയ്തതായി കോടതി കണ്ടെത്തിയ കൂട്ടബലാത്സംഗമാണ് (വകുപ്പ് 376 ഡി) ഏറ്റവും കടുത്ത ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റം. 20 വര്‍ഷം വരെ കഠിന തടവോ, ജീവിതാവസാനം വരെയുള്ള കഠിന തടവോ, ജീവപര്യന്തമോ ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ്.

പ്രതികളെ ജയിലില്‍നിന്നു രാവിലെ 11നു മുന്‍പു കോടതിയിലെത്തിക്കും. ഇവര്‍ക്കു ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചു പറയാനുള്ളതു കോടതി കേള്‍ക്കും. തുടര്‍ന്ന് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെഷന്‍സ് ജഡ്ജി ഹണി എം. വര്‍ഗീസ് ശിക്ഷ വിധിക്കും.

നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിന്റെ വിധിന്യായവും ഇന്ന് പുറത്തുവരും. എട്ടാംപ്രതി നടന്‍ ദിലീപ് കുറ്റവിമുക്തനായതിന്റെ കാരണങ്ങള്‍ വിധിന്യായത്തിലൂടെ പുറത്തുവരും.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :