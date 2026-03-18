ലീഗ് മാറി അബ്ദുറഹിമാൻ രണ്ടത്താണി ഇടത് പാളയത്തിലേക്ക്, താനൂരിലോ തിരൂരിലോ സ്ഥാനാർഥിയായേക്കും

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ബുധന്, 18 മാര്ച്ച് 2026 (12:14 IST)
മുസ്ലീം ലീഗ് സ്ഥാനാര്ഥിപട്ടികയ്ക്കെതിരെ വിമര്ശനം ഉന്നയിച്ച മുന് നേതാവും എംഎല്എയുമായ അബ്ദുറഹിമാന് രണ്ടത്താണി എല്ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥിയായേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്. താനൂരിലോ തിരൂരിലോ എല്ഡിഎഫ് ടിക്കറ്റില് രണ്ടത്താണിയെ മത്സരിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങള് സിപിഎം സജീവമാക്കിയതായാണ് വിവരം. അബ്ദുറഹിമാന് രണ്ടത്താണിയും ഇതിന് സന്നദ്ധത അറിയിച്ചതായാണ് സൂചന.
താനൂരില് സിപിഎം സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് വി അബ്ദുറഹിമാന് പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. തിരൂരില് എല്ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുമില്ല. വി അബ്ദുറഹിമാന് തിരൂരിലേക്ക് മാറാന് നേരത്തെ സന്നദ്ധത അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പി എം എ സമീറിനെ തിരൂരങ്ങാടിയില് ലീഗ് സ്ഥാനാര്ഥിയാക്കിയതോടെയാണ് അബ്ദുറഹിമാന് രണ്ടത്താണി ലീഗുമായി ഇടഞ്ഞത്. താനൂരില് മുന്പ് 2 തവണ എംഎല്എ ആയിട്ടുള്ള അബ്ദുറഹിമാന് രണ്ടത്താണി 2016ല് വി അബ്ദുറഹിമാനോട് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.