വനിതാ ലീഗ് ഇന്നലത്തെ മഴയിൽ പൊട്ടിമുളച്ചതല്ല, ലീഗ് സ്ഥാനാർഥിയിൽ അതൃപ്തിയുമായി നൂർബിന റഷീദ്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ബുധന്, 18 മാര്ച്ച് 2026 (10:31 IST)
മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രഖ്യാപിച്ച നിയമസഭാ സ്ഥാനാര്ത്ഥി പട്ടികയ്ക്കെതിരെ വനിതാ ലീഗ് ദേശീയ സെക്രട്ടറി നൂര്ബിന റഷീദ്. വനിതാ ലീഗിനെ പട്ടികയില് അവഗണിച്ചെന്നും എന്ത് മാനദണ്ഡത്തിലാണ് സ്ഥാനാര്ഥികളെ നിര്ണയിച്ചതെന്ന് നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കണമെന്നുമാണ് നൂര്ബിന റഷീദ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
പാര്ട്ടിക്ക് വേണ്ടി ദീര്ഘകാലം പ്രവര്ത്തിച്ച വനിതാ നേതാക്കളെ തഴയുന്നത് ജനാധിപത്യപരമായ നീതിയല്ല. പട്ടികയില് പുതുമുഖങ്ങള്ക്കും യുവാക്കള്ക്കും പ്രാധാന്യം നല്കിയപ്പോള് അനുഭവസമ്പത്തുള്ള വനിതകളെ വിസ്മരിച്ചു. പാണക്കാട് തങ്ങളെ വിമര്ശിച്ചവര്ക്കാണ് സീറ്റ് നല്കിയത്. ഫാത്തിമ തഹലിയയും ജയന്തി രാജനും വനിതാ ലീഗിന്റെ പ്രതിനിധികളല്ല. വനിതാ ലീഗ് അണികളുടെ വേദനയാണ് പങ്കുവെച്ചതെന്നും സ്ഥാനാര്ഥി പട്ടികയെ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്നും നൂര്ബിന റഷീദ് പറഞ്ഞു.
ഞാന് ലീഗില് അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്. സ്ഥാനമാനങ്ങള് ലക്ഷ്യം വെച്ചല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. എത്ര വലിയ പോസ്റ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്താലും പാര്ട്ടി വിടില്ല. പറയേണ്ടത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കില് എന്റെ വ്യക്തിത്വം ഇല്ലാതെയാവും. വനിതാ ലീഗ് ഇന്നലത്തെ മഴയില് പൊട്ടിമുളച്ച തകരയല്ല.സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ വെട്ടുകിളി കൂട്ടത്തെ ഭയമില്ല. ലീഗിന്റെ വനിതാ സ്ഥാനാര്ഥികളുടെ പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങണോ എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും നൂര്ബിന റഷീദ് പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് കോഴിക്കോട് സൗത്ത് മണ്ഡലത്തില് നിന്ന് മുസ്ലീം ലീഗ് സീറ്റില് നൂര്ബിന റഷീദ് ജനവിധി തേടിയിരുന്നു. ഇത്തവണയും സീറ്റ് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പട്ടിക പുറത്തുവന്നപ്പോള് അവര് പുറത്താവുകയായിരുന്നു. സ്ഥാനാര്ത്ഥി പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ ലീഗ് ക്യാമ്പുകളില് ആവേശം ഉയരുമ്പോഴും നൂര്ബിനയുടെ ഈ പരസ്യ പ്രതികരണം നേതൃത്വത്തിന് തലവേദനയായിട്ടുണ്ട്. വിഷയത്തില് പാര്ട്ടി നേതൃത്വം ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.